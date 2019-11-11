с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» призвал «Газпром» пустить украинских проверяющих на газоизмерительную станцию «Суджа», находящуюся на границе между Сумской и Курской областями. Соответствующее заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева опубликовано в Facebook.

Происшествия Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ арестован на два месяца «Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 января 2020 года», — передаёт слова судья Юлии Максименко ТАСС.

Спорт Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".

Авто Объявлены цены новой Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» объявил цены на LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.

Общество Есть риск совершить немало ошибок. Гороскоп с 11 по 17 ноября Вторник, 12 ноября Сегодня есть риск совершить немало ошибок – звезды гороскопа склоняют к активным, но не слишком обоснованным действиям.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Единоборства Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.

Политика Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.

Общество В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве В Кремле ничего не знают о приобретенной недвижимости семьей президента Сирии Башара Асада.

Экономика В Калининградской области зафиксирован рост зарплат В Калининградской области зарплаты во втором квартале текущего года выросли в среднем на 8%. Об этом со ссылкой на HeadHunter сообщает "РБК Калининград" в понедельник, 11 ноября.

Происшествия Против экс-начальника ЦСКА возбудили уголовное дело о попытке побега Военное следствие возбудило уголовное дело о попытке побега (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ) против бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по подозрению в получении взяток на 23,5 млн руб. Об этом сообщил следователь во втором Западном военном суде, передает ТАСС.

Политика МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

Армия и оружие В США ужаснулись «оружию будущего» России Журнал отмечает, что такое оружие может нейтрализоваться при помощи лазерных пушек или систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако в случае использования полностью автономных дронов подобные методы могут оказаться неэффективными.

Игры Кооперативная модификация для Crysis может выйти в декабре В 2016 году вышла первая версия кооперативного мода для шутера Crysis.

Общество Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Политика Сторонники министра США получили контракт на добычу нефти и газа на Украине Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили сделку по поиску нефти и газа от украинского правительства вскоре после того, как Перри предложил одного из них в качестве советника президенту страны Владимиру Зеленскому.

Общество Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.

Политика США заявили об отсутствии предпочтений среди кандидатов на пост президента Боливии В Госдепартаменте США заявили, что у американской стороны нет предпочтений среди кандидатов на пост президента Боливии после отставки Эво Моралеса.