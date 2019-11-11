с чего всё началось

Энергетика «Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7% Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Единоборства Чемпион М-1 Богатов подписал контракт с UFC и обратился к Фергюсону Чемпион М-1 в легком весе Роман Богатов сообщил о подписании контракта с федерацией UFC.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель УАЗ оснастит «Русский Прадо» абсолютно новым 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 или 170 л.с. Силовой агрегат будут выпускать на Заволжском моторном заводе.

Политика Мексика предоставила Моралесу политическое убежище Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.

Происшествия МВД расследует детали конфликта со стрельбой в Тульской области В Тульской области погиб человек в результате конфликта со стрельбой с участием стажера полиции, в региональном УВМД назначили проверку для установления подробностей происшествия.

Футбол Игрок «Спартака» Крал мечтает о переезде в АПЛ Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию о заинтересованности в нем со стороны «Эвертона».

Экономика РФ предлагает странам БРИКС провести ряд исследований в сфере энергетики - замминистра Россия в рамках председательства в БРИКС в 2020 году планирует провести ряд совместных исследований со странами, входящими в объединение, в газовой отрасли и в сфере возобновляемых источников энергии, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ.

Хоккей Известный хоккейный эксперт был уволен после слов о мигрантах Известный хоккейный эксперт Дон Черри был уволен с канадского телеканала Sportsnet после слов о мигрантах и символе Дня памяти павшим, передает РИА "Новости".

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Автоспорт Квят считает Гран-при Бразилии домашней гонкой Российский гонщик команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своих ожиданиях от очередного этапа Гран-при Бразилии.

Общество В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.

Политика Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.

Авто Subaru показала универсал Levorg в версии V-Sport Levorg 2.0 GT Eyesight V-Sport имеет отличие от стандартной версии как визуально, так и технически.

Общество Alibaba может установить сегодня новый рекорд продаж Менее чем за 90 минут с момента старта распродаж объем товаров, проданных на платформах Alibaba, достиг 114 млрд юаней ($16,3 млрд), что составляет более половины продаж за весь день годом ранее, сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия Появилось видео из квартиры доцента, обвиняемого в убийстве аспирантки В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как доцент Олег Соколов покупал пилу и скотч в магазине для расчленения 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Политика На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

Авто Названа предварительная стоимость нового кроссовера Genesis GV70 Что касается стоимости, то в начальной комплектации модель оценят в 40 тысяч долларов, а это около 2,55 млн рублей.

Футбол Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью» Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.

Наука Тайга оказалась источником парниковых газов Исследование, проведенное учеными из Хельсинкского университета под руководством Катерины Мачаковой, показало, что бореальные леса Северного полушария служат источником закиси азота N2O — вещества, парниковая активность которого в 298 раз выше, чем у углекислого газа.

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Шоу-бизнес Навка показала фото с веселой Заворотнюк Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.