с чего всё началось

Политика Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Общество Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.

Политика Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.

Происшествия На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых.

Наука Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Армия и оружие Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.

Авто В России увеличились продажи китайских автомобилей По данным АЕБ, в октябре российский автопарк пополнился на 4 112 китайских автомобилей, что на 14,8% больше показателя годичной давности.

Футбол Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью» Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.

Футбол В «Ливерпуль» может перейти хавбек «Борнмута» Хавбек в текущем сезоне провел на поле в матчах АПЛ 807 минут, забил один гол и сделал две голевые передачи.

Армия и оружие Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.

Авто Представили новую Skoda Octavia Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.

Наука В генах англичан разглядели признаки социального неравенства Ученые обнаружили следы социального расслоения населения Великобритании на генетическом уровне.

Политика Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.

Авто Названы цены на Lada Vesta с вариатором Названы цены на автомобиль Lada Vesta с бесступенчатым вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4MK мощностью 113 лошадиных сил.

Здоровье Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.

Политика Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.

Музыка Составлен список песен, которые не надоедает слушать На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.

Теннис Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Армия и оружие Власти ДНР приняли меры на случай ввода сил ВСУ в зону разведения Уже на следующий день в ДНР зафиксировали обстрел участка разведения сил в районе Петровского со стороны ВСУ.