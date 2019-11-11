Политика
РИА Новости«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
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с чего всё началось
"Если проверка на "Судже" так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны", - написал он в Facebook.РИА Новости14:32
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Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости вчера в 15:00
Здоровье
Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
Есть заболевания, при которых употребление свеклы может навредить.
Pravda.Ru 00:18
Общество
American Airlines возобновит полеты Boeing 737 MAX 5 марта
Коммерсантъ 09 ноября в 00:57
Политика
Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 17:57
Общество
Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия 17:27
Политика
Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.
РБК 15:06
Происшествия
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых.
РИА Новости 17:23
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему очки
Российская газета 20:31
Наука
Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью
Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
Профиль вчера в 11:56
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском 09 ноября в 22:45
Авто
В России увеличились продажи китайских автомобилей
По данным АЕБ, в октябре российский автопарк пополнился на 4 112 китайских автомобилей, что на 14,8% больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 23:52
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
Футбол
В «Ливерпуль» может перейти хавбек «Борнмута»
Хавбек в текущем сезоне провел на поле в матчах АПЛ 807 минут, забил один гол и сделал две голевые передачи.
Матч ТВ 20:25
Политика
Макрон договорился с Трампом о встрече до саммита НАТО
Саммит НАТО в Лондоне пройдет 3-4 декабря.
РИА Новости 19:28
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Автоновости дня 13:49
Наука
В генах англичан разглядели признаки социального неравенства
Ученые обнаружили следы социального расслоения населения Великобритании на генетическом уровне.
N+1 10:50
Политика
Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
Авто
Названы цены на Lada Vesta с вариатором
Названы цены на автомобиль Lada Vesta с бесступенчатым вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4MK мощностью 113 лошадиных сил.
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Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
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Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
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Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
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REGNUM 07:27
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Составлен список песен, которые не надоедает слушать
На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Moi-portal.ru 09 ноября в 12:17
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Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Коммерсантъ 11:33
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Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
News.ru 09:52
Армия и оружие
Власти ДНР приняли меры на случай ввода сил ВСУ в зону разведения
Уже на следующий день в ДНР зафиксировали обстрел участка разведения сил в районе Петровского со стороны ВСУ.
REGNUM 11:31
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Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку «самых пьющих стран мира», заняв седьмую строку этого антирейтинга.
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