Политика
РИА Новости«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
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"Если проверка на "Судже" так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны", - написал он в Facebook.РИА Новости14:32
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Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.
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Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.
Известия 21:55
Технологии
Disney запустит собственный аналог онлайн-платформы Netflix
Конгломерат The Walt Disney Company запустит 12 ноября собственный онлайн-сервис Disney+, на котором будут доступны множество картин студий Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, а также новые фильмы и сериалы, созданные специально для этой платформы, сообщает ТАСС.
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Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
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Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Коммерсантъ 13:01
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Аризоне», Кузнецов оформил дубль
Гости победили во встрече в серии буллитов со счетом 4:3. В составе столичного клуба дубль оформил Евгений Кузнецов, но не смог реализовать свою попытку послематчевого буллита.
Sportbox.RU 21:52
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
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Афиша Daily 04:15
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Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
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Завтра ожидается крупное обновление Windows 10
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ToDay News Ufa 14:58
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Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина
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Газета.Ru 11:37
Авто
В РФ выросли продажи китайских автомобилей
SpeedMe вчера в 22:24
Футбол
На матч Россия-Бельгия проданы все билеты
16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
Online47.ru 14:22
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Автоновости дня 13:49
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
Хоккей
Россия в серии буллитов обыграла команду хоккейной лиги Онтарио
Молодежная сборная России в серии буллитов победила сборную хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 — 3:2. В составе команды Валерия Брагина отличились Родион Амиров и Лев Комиссаров (в меньшинстве).
Спорт-Экспресс 21:53
Интернет
YouTube сможет блокировать пользователей без «коммерческого смысла»
В пункте указали, что администрация Youtube может заблокировать пользователю аккаунт или доступ к сервису, если в администрации посчитают что «он более не имеет коммерческого смысла».
Astera 12:08
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Общество
Пивные напитки в России предложили сделать крепче
Производители отметили, что на международном рынке есть сорта пивных напитков крепче 7 градусов, которые не вписаны в законодательство, поэтому не могут продаваться на территории РФ.
Известия 18:51
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
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Трамп призвал голосовать за своего бывшего пресс-секретаря на шоу «Танцы со звездами»
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал американцев проголосовать за своего бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера, который будет выступать в четвертьфинале телешоу "Танцы со звездами".
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The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Авто
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Чтобы уменьшить износ дорожного покрытия в Центральном регионе России, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней (согласно действующим стандартам, ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая).
RT на русском 22:03
Происшествия
«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье
Однокурсник Владимира Евсеева по РВСН и коллега по военной службе рассказал "Ъ", что погибший не был конфликтным человеком, "мог найти общий язык с любым".
Коммерсантъ 17:43
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
Армия и оружие
В Сирии запустили крупнейшую ГЭС страны
Сирийские инженеры надеются, что смогут восстановить ГЭС и запустить вышедшие из строя турбин.
ТК Звезда 21:00
Экономика
Три инвестпроекта Приангарья получили поддержку Фонда развития развития промышленности РФ
Направленные на модернизацию производства ООО «Газпром бурение» три региональных инвестиционных проекта одобрены для финансирования Фондом развития промышленности РФ.
Твой Иркутск 22:04
Авто
Opel сертифицировал две модели для России
Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Автоновости дня 03:53