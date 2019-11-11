с чего всё началось

Космос Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.

Политика Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.

Технологии Disney запустит собственный аналог онлайн-платформы Netflix Конгломерат The Walt Disney Company запустит 12 ноября собственный онлайн-сервис Disney+, на котором будут доступны множество картин студий Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, а также новые фильмы и сериалы, созданные специально для этой платформы, сообщает ТАСС.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Аризоне», Кузнецов оформил дубль Гости победили во встрече в серии буллитов со счетом 4:3. В составе столичного клуба дубль оформил Евгений Кузнецов, но не смог реализовать свою попытку послематчевого буллита.

Кино Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Технологии Завтра ожидается крупное обновление Windows 10 Как сообщает ToDay News Ufa источники WindowsLatest и TechRadar, 12 ноября ожидается крупное обновление ОС Windows 10.

Общество Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.

Футбол На матч Россия-Бельгия проданы все билеты 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.

Авто Представили новую Skoda Octavia Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.

Единоборства Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.

Хоккей Россия в серии буллитов обыграла команду хоккейной лиги Онтарио Молодежная сборная России в серии буллитов победила сборную хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 — 3:2. В составе команды Валерия Брагина отличились Родион Амиров и Лев Комиссаров (в меньшинстве).

Интернет YouTube сможет блокировать пользователей без «коммерческого смысла» В пункте указали, что администрация Youtube может заблокировать пользователю аккаунт или доступ к сервису, если в администрации посчитают что «он более не имеет коммерческого смысла».

Гаджеты Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).

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Армия и оружие В Сирии запустили крупнейшую ГЭС страны Сирийские инженеры надеются, что смогут восстановить ГЭС и запустить вышедшие из строя турбин.

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