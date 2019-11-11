Политика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа". Об этом компания написала на своей странице в Facebook.
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«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

Газета.Ru14:28

«Не бойтесь нас, коллеги!» «Нафтогаз» просит «Газпром» «показать свою Суджу»

Фонтанка.Ру14:02

Нафтогаз решил проверить российскую газоизмерительную станцию

Взгляд.ру12:30

«Нафтогаз» призвал «Газпром» провести проверку на газоизмерительной станции «Суджа»

ПРАЙМ13:07

В «Нафтогазе» просятся посмотреть газоизмерительную станцию «Суджа»

REGNUM12:59

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

Lenta.ru13:51

«Нафтогаз» через Facebook попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

РБК12:18
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Историку из СПбГУ предъявили обвинение в убийстве аспирантки

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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru вчера в 02:46
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МИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье

МИД РФ считает, что подобный прием применялся западными СМИ при освещении инцидентов, связанных со смертью Александра Литвиненко, Бориса Березовского, а также отравлением Скрипалей.
Вести.Ru 14:01
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Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
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Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
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WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей

Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
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Малышева ответила на обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

Газета.Ru 09:45
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Футбол

Фанаты «Динамо» остановили матч с «Шахтером» из-за расизма

Болельщики киевского "Динамо" в воскресенье едва не сорвали матч чемпионата Украины против "Шахтера".
Pravda.Ru 01:19
Происшествия

На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

Вести.Ru 10:52
Политика

Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок

Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.
Милосердие.ru 07:13
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером

Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
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Сын Марии Шукшиной тайно женился

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Суд не заберет ребенка у больной СПИДом

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МИД России прокомментировал переворот в Боливии

Российское внешнеполитическое ведомство призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем, чтобы сохранить мир и спокойствие.
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В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров среди глав регионов

Самый низкий уровень доверия к президенту и худшие для власти результаты региональных выборов в Хабаровском крае, несмотря на высокий рейтинг губернатора Сергея Фургала, сообщают «Ведомости».
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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

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На локальном первичном рынке к ноябрю 2019 года насчитывалось, по статистике компании, 26 новостроек — абсолютный минимум за всю семилетнюю историю рынка после вхождения территории в состав столицы.
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Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
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Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

Дизайнер Артемий Лебедев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после его слов о наказаниях для пользователей интернета за оскорбление чести.
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StarHit.ru 13:00
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Бывший начальник главного управления по работе с личным составом Министерства обороны России полковник Михаил Барышев, арестованный за получение взяток на 23,5 миллиона рублей, пытался сбежать из здания Главного военно-следственного управления СКР в надежде, что его застрелят конвоиры.
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В Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы

Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было.
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Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 13:25
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В США начали продавать водку из воздуха и воды

В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
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Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
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Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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