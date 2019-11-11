Политика
Газета.Ru«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа". Об этом компания написала на своей странице в Facebook.
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Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Политика
МИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье
МИД РФ считает, что подобный прием применялся западными СМИ при освещении инцидентов, связанных со смертью Александра Литвиненко, Бориса Березовского, а также отравлением Скрипалей.
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Технологии
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
Футбол
Фанаты «Динамо» остановили матч с «Шахтером» из-за расизма
Болельщики киевского "Динамо" в воскресенье едва не сорвали матч чемпионата Украины против "Шахтера".
Политика
Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок
Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером
Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Происшествия
Суд не заберет ребенка у больной СПИДом
Московский районный суд 11 ноября отказал опеке МО Звездное в иске по лишению родительских прав петербурженки больной СПИДом, накормившей по глупости грудного ребенка грудью, сообщает корреспондент MR7 Галина Артеменко.
Политика
МИД России прокомментировал переворот в Боливии
Российское внешнеполитическое ведомство призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем, чтобы сохранить мир и спокойствие.
Общество
Продажи Alibaba в «День холостяков» уже превысили $30 млрд
В 2009 году Alibaba превратила неофициальный праздник «День холостяков» в Китае в событие для шоппинга, проводя в этот день крупнейший в мире фестиваль онлайн-продаж, затмивший Киберпонедельник в Соединённых Штатах, собравший в прошлом году $7,9 млрд.
Политика
В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров среди глав регионов
Самый низкий уровень доверия к президенту и худшие для власти результаты региональных выборов в Хабаровском крае, несмотря на высокий рейтинг губернатора Сергея Фургала, сообщают «Ведомости».
Недвижимость
В Новой Москве исчезнут новостройки
На локальном первичном рынке к ноябрю 2019 года насчитывалось, по статистике компании, 26 новостроек — абсолютный минимум за всю семилетнюю историю рынка после вхождения территории в состав столицы.
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Общество
Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»
Дизайнер Артемий Лебедев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после его слов о наказаниях для пользователей интернета за оскорбление чести.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Шоу-бизнес
Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
Шоу-бизнес
Ксения Бородина: «На „ДОМе-2“ все делают грудь, потому что бесплатно»
«На «ДОМе-2» все делают грудь, потому что бесплатно», — объяснила 36-летняя Бородина в беседе с подписчиками.
Происшествия
Бывший глава ЦСКА пытался сбежать из здания СКР ради расстрела
Бывший начальник главного управления по работе с личным составом Министерства обороны России полковник Михаил Барышев, арестованный за получение взяток на 23,5 миллиона рублей, пытался сбежать из здания Главного военно-следственного управления СКР в надежде, что его застрелят конвоиры.
Политика
В Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы
Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было.
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь
В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.