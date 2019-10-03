Политика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» потребовал от Газпрома разблокировать туркменский газ

Как сообщало ИА REGNUM, после сентябрьских переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев может закупить российский газ у «других поставщиков».
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с чего всё началось
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил
 Витренко.
RT на русском05:29

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«Нафтогаз» не получал предложений о продлении на год контракта по газу с Россией

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«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» разблокировать газ из Туркмении

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«Нафтогаз»: Украина успеет внедрить правила ЕС для нового контракта с «Газпромом»

ПРАЙМ04:50

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доступ к газу из Туркмении

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Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в «Нафтогазе»

РИА Новости05:54

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

RT на русском05:29

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к туркменскому газу

Комсомольская правда06:17
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Происшествия

В Париже мужчина напал на полицейских в участке

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
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Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Футбол

ЦСКА примет «Эспаньол» в Лиге Европы

ЦСКА сыграет с Эспаньолом во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 03:09
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Культура

В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ

Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
ТАСС 01 октября в 17:12
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году

Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей.
ТАСС 30 сентября в 09:58
Политика

В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Общество

Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры

Молодой человек, который пришел на свадьбу к сестре и заплакал, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях».
Lenta.ru вчера в 10:52
Общество

Мать Риты Грачевой, которой муж отрубил руки, рассказала о книге

Маргарита Грачева, мужественная девушка из подмосковного Серпухова, мать двоих мальчишек, которую знает вся страна из-за страшной истории, произошедшей с ней почти два года назад, – муж Дмитрий вывез ее в лес и отрубил в порыве ревности кисти обеих рук, – сегодня сообщила на своей страничке в соцсети о выходе ее книги «Счастлива без рук» («Реальная история любви и зверства»).
Московский Комсомолец вчера в 14:36
Происшествия

Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал

В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Политика

Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Единоборства

Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат 06:40
Происшествия

Сына вице-президента МТС Ибрагимова задержали после погони в Москве

ТАСС 08:27
Происшествия

В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

RT на русском 06:03
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество

«Магнит» в три раза сократит число собственных торговых марок

С 2020 года "Магнит" планирует сократить число СТМ до 26, а товаров под этими марками — до 1 тыс. При этом СТМ будут представлены в трёх сегментах: эконом, средний и премиум.
Retailer.ru 04:58
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
Политика

Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии

Более половины жителей восточных территорий Германии оказались недовольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.
ФАН вчера в 20:23
Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

BFM.ru 04:49
Хоккей

Овечкин и Орлов принесли «Вашингтону» победу на старте сезона в НХЛ

Газета.Ru 03:44
Общество

Эксперты признали Россию лидером в Европе по числу заключенных

По числу заключенных на 100 тыс. жителей в 2018 году Россия находится на первом месте в Европе, говорится в докладе по реформе российских тюрем, подготовленном экспертами Общероссийского гражданского форума (ОГФ).
Интерфакс 05:31
Наука

Будем править? В России разразился спор о праве вмешиваться в геном эмбрионов человека

Свое предложение Куцев формулирует так: запретить клиническое применение технологий редактирования генома эмбрионов и наложить мораторий на эксперименты до тех пор, пока не появится детальное законодательство в этой области.
ТАСС 30 сентября в 11:45
Происшествия

В Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»

Известия 08:27
Происшествия

Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице

Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Политика

Дания подвергается сильному давлению в вопросе «Северного потока-2»

Российский лидер Владимир Путин в среду, 2 октября, заявил, что Дания подвергается сильному давлению в вопросе о реализации проекта «Северный поток-2».
Политика Сегодня вчера в 08:50
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
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