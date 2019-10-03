с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, после сентябрьских переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев может закупить российский газ у «других поставщиков».

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Футбол ЦСКА примет «Эспаньол» в Лиге Европы ЦСКА сыграет с Эспаньолом во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».

Культура В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей.

Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Общество Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры Молодой человек, который пришел на свадьбу к сестре и заплакал, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях».

Общество Мать Риты Грачевой, которой муж отрубил руки, рассказала о книге Маргарита Грачева, мужественная девушка из подмосковного Серпухова, мать двоих мальчишек, которую знает вся страна из-за страшной истории, произошедшей с ней почти два года назад, – муж Дмитрий вывез ее в лес и отрубил в порыве ревности кисти обеих рук, – сегодня сообщила на своей страничке в соцсети о выходе ее книги «Счастлива без рук» («Реальная история любви и зверства»).

Происшествия Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.

Политика Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Единоборства Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Общество «Магнит» в три раза сократит число собственных торговых марок С 2020 года "Магнит" планирует сократить число СТМ до 26, а товаров под этими марками — до 1 тыс. При этом СТМ будут представлены в трёх сегментах: эконом, средний и премиум.

Политика Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии Более половины жителей восточных территорий Германии оказались недовольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.

Общество Эксперты признали Россию лидером в Европе по числу заключенных По числу заключенных на 100 тыс. жителей в 2018 году Россия находится на первом месте в Европе, говорится в докладе по реформе российских тюрем, подготовленном экспертами Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

Наука Будем править? В России разразился спор о праве вмешиваться в геном эмбрионов человека Свое предложение Куцев формулирует так: запретить клиническое применение технологий редактирования генома эмбрионов и наложить мораторий на эксперименты до тех пор, пока не появится детальное законодательство в этой области.

Происшествия Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.

Кино Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены» В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».

Политика Дания подвергается сильному давлению в вопросе «Северного потока-2» Российский лидер Владимир Путин в среду, 2 октября, заявил, что Дания подвергается сильному давлению в вопросе о реализации проекта «Северный поток-2».