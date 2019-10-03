Политика
REGNUM«Нафтогаз» потребовал от Газпрома разблокировать туркменский газ
Как сообщало ИА REGNUM, после сентябрьских переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев может закупить российский газ у «других поставщиков».
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с чего всё началось
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.RT на русском05:29
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Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Футбол
ЦСКА примет «Эспаньол» в Лиге Европы
ЦСКА сыграет с Эспаньолом во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 03:09
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Культура
В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ
Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
ТАСС 01 октября в 17:12
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году
Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей.
ТАСС 30 сентября в 09:58
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Общество
Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры
Молодой человек, который пришел на свадьбу к сестре и заплакал, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях».
Lenta.ru вчера в 10:52
Общество
Мать Риты Грачевой, которой муж отрубил руки, рассказала о книге
Маргарита Грачева, мужественная девушка из подмосковного Серпухова, мать двоих мальчишек, которую знает вся страна из-за страшной истории, произошедшей с ней почти два года назад, – муж Дмитрий вывез ее в лес и отрубил в порыве ревности кисти обеих рук, – сегодня сообщила на своей страничке в соцсети о выходе ее книги «Счастлива без рук» («Реальная история любви и зверства»).
Московский Комсомолец вчера в 14:36
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат 06:40
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество
«Магнит» в три раза сократит число собственных торговых марок
С 2020 года "Магнит" планирует сократить число СТМ до 26, а товаров под этими марками — до 1 тыс. При этом СТМ будут представлены в трёх сегментах: эконом, средний и премиум.
Retailer.ru 04:58
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Политика
Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей восточных территорий Германии оказались недовольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.
ФАН вчера в 20:23
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
Общество
Эксперты признали Россию лидером в Европе по числу заключенных
По числу заключенных на 100 тыс. жителей в 2018 году Россия находится на первом месте в Европе, говорится в докладе по реформе российских тюрем, подготовленном экспертами Общероссийского гражданского форума (ОГФ).
Интерфакс 05:31
Наука
Будем править? В России разразился спор о праве вмешиваться в геном эмбрионов человека
Свое предложение Куцев формулирует так: запретить клиническое применение технологий редактирования генома эмбрионов и наложить мораторий на эксперименты до тех пор, пока не появится детальное законодательство в этой области.
ТАСС 30 сентября в 11:45
Происшествия
В Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»
Известия 08:27
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Политика
Дания подвергается сильному давлению в вопросе «Северного потока-2»
Российский лидер Владимир Путин в среду, 2 октября, заявил, что Дания подвергается сильному давлению в вопросе о реализации проекта «Северный поток-2».
Политика Сегодня вчера в 08:50
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24