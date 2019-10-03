с чего всё началось

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

Политика В Чечне приняли закон о запрете электронных сигарет Парламент Чечни в четверг принял закон об ограничении продажи и использования электронных сигарет на территории республики, объявил на заседании председатель парламента Магомед Даудов.

Гаджеты Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября Samsung с 4 по 7 октября будет принимать заявки на предзаказ первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России.

Культура Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

Единоборства Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.

Политика Европейские политики проедут по Крымскому мосту на поезде Находящийся с визитом в Крыму в составе делегации ЕС и США руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер заявил о намерении проехать по железнодорожной части Крымского моста после запуска поездов по нему.

Политика Лавров: мы не держимся за определенных личностей, наша цель - вернуть Сирию в семью (Аsharq Al Awsat, Великобритания) (Asharq Al-Awsat) Полный текст интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова изданию Asharq Al Awsat Ибрагим Хамиди: Сегодня многие говорят о формировании нового международного порядка, соотношение сил в котором изменилось по сравнению с постсоветским периодом.

Происшествия В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.

Армия и оружие В Минобороны Украины рассказали об условиях отвода войск в Донбассе Основным условием для начала разведения войск на участках у линии соприкосновения сторон в Донбассе является соблюдение режима прекращения огня в течение семи дней, заявили 2 октября в пресс-службе министерства обороны Украины.

Здоровье Учеными раскрыт важный признак риска преждевременной смерти Учеными раскрыт важный признак риска преждевременной смерти человека, об этом информирует издание MedicalXpress.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии Позже, в 2018-м, об участии чеченских спецназовцев в учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа говорил и лично Кадыров, хотя о высадке бойцов на территории Норвегии он не упоминал, пишет «Новая газета».

Общество Эксперты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления Российская система качества (Роскачество) исследовала лапшу быстрого приготовления по 170 показателям качества и безопасности, сообщается 3 октября на сайте организации.

Политика ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".

Происшествия В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Политика Путин отправил в отставку главу ФСИН Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Футбол Бернарду Силва может быть дисквалифицирован на шесть матчей За случаи проявления расизма в Англии предусмотрена дисквалификация на шесть матчей.

Происшествия Олимпийская чемпионка Сотникова отдала 2 млн рублей за колдовство Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова стала жертвой интернет-мошенников, предлагающих оккультные услуги.

Здоровье В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.

Финансы Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.

Игры Кастовия не заменит Россию в Call of Duty: Modern Warfare Что касается вымышленной Кастовии, то это не просто переименованная Россия — оба государства будут представлены в кампании, и у каждого будет своя роль.