с чего всё началось

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении. Об этом топ-менеджер написал в Facebook. Он добавил, что необходимо также разрешить Киеву покупать газ у независимых российских добытчиков.

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

Происшествия Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.

Политика Медведев уволил главу Росгидромета Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Происшествия В Париже совершено нападение на полицейский участок Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.

Экономика На сделку с последствием: китайский фонд может купить «Интурист» В китайские руки Собеседник "Известий", близкий к топ-менеджменту "Интуриста", сообщил, что намечавшаяся ранее сделка между Fosun и Thomas Cook, предполагающая погашение части долгов и переход контроля над тревел-группой к китайскому фонду, провалилась, поскольку стороны не договорились о цене.

Культура Гуф согласился выступить перед Гитлером и снова спеть с Тимати ради денег Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, в ходе передачи «Осторожно, Собчак!» признался, что согласился бы выступить даже перед Адольфом Гитлером, если бы тот ему «нормально заплатил».

Шоу-бизнес Оксана Воеводина требует баснословные алименты от экс-короля Малайзии По сообщениям инсайдеров, обладательница титула «Мисс Москва-2015» потребовала от Мухаммада V элитное жилье в Лондоне и Москве, также она хочет получать два миллиона рублей в месяц.

Происшествия Бомбардировщик времен Второй мировой рухнул на аэропорт в США Бомбардировщик времен Второй мировой войны В-17 «летающая крепость» рухнул на здание аэропорта Брэдли, который находится в американском штате Коннектикут.

Политика Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.

Происшествия Отец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков Ранее стало известно, что группа подростков, находясь в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту, избила мальчика и окунула головой в унитаз, видео с издевательствами было опубликовано в интернете.

Политика Зеленский утвердил нового секретаря СНБО На должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назначен Алексей Данилов.

Экономика Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Происшествия В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер Возгорание произошло на находившемся на ремонте ракетном катере Черноморского флота "Шуя" в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода флота Сергей Горбачев.

Политика США снова отказались выдать визы российским дипломатам Российские дипломаты, которые намеревались принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США, не получили американские визы.

Экономика Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).

Политика Путин произвел увольнения и назначения в силовых ведомствах Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.

Автоспорт Этап немецкой гонки DTM в 2020 году пройдет под Петербургом Россия в 2020 году примет один из этапов гоночной серии DTM. Соревнования пройдут на автодроме «Игора-драйв» под Петербургом.