Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении. Об этом топ-менеджер написал в Facebook. Он добавил, что необходимо также разрешить Киеву покупать газ у независимых российских добытчиков.

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

Политика Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.

Политика Путин назвал причину выхода США из ДРСМД Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий, считает президент Владимир Путин.

Футбол Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.

Политика Путин выступил на заседании клуба «Валдай» В Сочи прошло пленарное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.

Происшествия Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.

Политика Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.

Политика Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.

Политика Что потребовал Владимир Путин по модернизации здравоохранения Президент страны Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.

Игры За сутки Call of Duty: Mobile скачали три миллиона раз Меньше чем через сутки после релиза игру установили более трех миллионов пользователей.

Космос Предложен новый простой и верный способ колонизировать Марс Озвучен в СМИ очень простой способ колонизации красней планеты Марс, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Энергетика За четыре года в Петербурге появится 25 автомобильных газовых заправок Помимо 25 автомобильных газовых заправок, до 2023 года будут созданы также 20 сервисных центров по переводу и обслуживанию транспортных средств на природном газе.

Политика Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.

Политика «Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Политика Путин рассказал о помощи Китаю в создании системы защиты от ракет Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), такая пока есть только у России и США, заявил на пленарной сессии клуба "Валдай" президент Владимир Путин.

Политика В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.

Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны» В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Происшествия Нижегородец обвиняет полицейских в подбрасывании наркотиков Игорь Крайнов утверждает, что полицейский велел ему придерживаться легенды: будто бы он заказал наркотик, поехал по полученному адресу, забрал закладку, пошёл на работу, но был задержан сотрудниками полиции.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Армия и оружие В США назвали самый мощный российский самолет Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Культура В Москве прощаются с Марком Захаровым Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.

Экономика РЖД продали вагоноремонтную «дочку» за 8,65 млрд рублей Победителем аукциона по продаже 100% минус одна акция дочернего предприятия "Российских железных дорог" - "Вагонной ремонтной компания - 3" стала компания "Бизнес Оптима", цена приобретения актива составила 8,65 млрд рублей, говорится в сообщении РЖД.

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.

Футбол ЦСКА – «Эспаньол». Гости открыли счет В матче второго тура Лиги Европы ЦСКА Эспаньол открыт счет. На 64-й минуте ворота Акинфеева распечатал хавбек гостей Ву Лэй.