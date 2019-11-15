Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
По его словам, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.RT на русском05:16
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