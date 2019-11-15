Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

"Нафтогаз" не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
По его словам
, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.
RT на русскомвчера в 05:16

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«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

Газета.Ruвчера в 07:22

«Нафтогаз»: предложение Путина снизить цену на газ на 20–25% не скидка, а нормальная цена

Коммерсантъвчера в 05:46

«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

РИА Новостивчера в 04:59

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

RT на русскомвчера в 05:16

«Нафтогаз» не считает предложенное Россией снижение цены на газ скидкой

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В «Нафтогазе» отказались считать скидкой предложенную РФ цену на газ

Московский Комсомолецвчера в 05:32

«Нафтогаз» отказался считать снижение цены газа на 25% скидкой

Взгляд.рувчера в 04:57
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Общество

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На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко

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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 04:02
Происшествия

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РИА Новости 07:30
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Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети

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Фигурное катание

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
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В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

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Мединский признал некомпетентность Фонда кино

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Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

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Как изменились актеры фильма «Ангелы Чарли»

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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

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Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении

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Речь идёт о совместных усилиях по развитию инфраструктуры, оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны границы.
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Авто

Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем

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В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова

Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СпбГУ Анастасии Ещенко.
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