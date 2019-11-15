Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

"Нафтогаз" не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
По его словам
, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.
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«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

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«Нафтогаз»: предложение Путина снизить цену на газ на 20–25% не скидка, а нормальная цена

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