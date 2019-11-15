с чего всё началось

"Нафтогаз" не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

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