с чего всё началось

"Нафтогаз" не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

Футбол Что сказал Черчесов после матча Россия — Бельгия В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» по окончании матча квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии состоялась пресс-конференция.

Теннис Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.

Происшествия СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко При задержании главы одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко сотрудники Службы безопасности Украины отдали его ребенка консьержке.

Футбол Сербия — Украина: матч престижа Предлагаем прогноз на поединок квалификации Евро-2020, в котором 17 ноября Сербия принимает сборную Украины.

Футбол Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.

Экономика РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.