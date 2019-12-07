Политика
РИА Новости«Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал стороны прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора.
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Армия и оружие
Комиссия Пентагона констатировала износ 60% техники ВСУ
Комиссия министерства обороны США, побывшая с инспекцией на позициях украинских оккупантов в Донбассе, выявила 60% износа военной техники ВСУ.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Происшествия
Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу
В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Происшествия
Найдены тела еще двоих погибших при пожаре в колледже Одессы
Спасатели обнаружили тела еще двоих погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на группу пешеходов
Одна из попавших в аварию машин врезалась в стоявших на тротуаре пешеходов, рассказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Футбол
В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)
В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Футбол
Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Политика
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Единоборства
Кудряшов дал прогноз на бой Поветкин — Хантер
Политика
На Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса
Совет национальной безопасности и обороны Украины после заседания, прошедшего в закрытом режиме под председательством Владимира Зеленского, принял один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Наука
Ученые нашли новую причину рака
Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
B Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской получила новую травму
Общество
Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»
Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты
Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
Политика
Сенаторы США готовятся признать Россию спонсором терроризма
Законопроект о признании РФ государством — спонсором терроризма был внесён ещё в прошлом году сенатором-республиканцем от Колорадо Кори Гарднером.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Биатлон
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Певица, народная артистка СССР София Ротару тяжело переживает травлю, развернувшуюся вокруг нее из-за ее приезда в Россию.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Политика
Медведев назвал условия для решения спора России и Украины по газу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что цена российского газа может стать ниже.
Политика
Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения
По словам Ермака, новое руководство Украины доказало, что соблюдает все обязательства, установленные Минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположенной стороны.
Общество
В России вводят новый сопроводительный документ на автомобиль
В России вводят новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с этим изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщат RT.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.