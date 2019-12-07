Политика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал стороны прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» отдать долг, прежде чем обсуждать «нулевой вариант»

ТАСС12:03

«Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение Медведева по газу

РБК09:13

В «Нафтогазе» прокомментировали слова Медведева о газовой сделке

RT на русском10:50

Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору

Lenta.ru09:59

«Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу

РИА Новости09:50

«Нафтогаз» отверг предложение Медведева по газу

Национальная служба новостей10:20

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

Коммерсантъ11:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:23, Ашберн
Армия и оружие

Комиссия Пентагона констатировала износ 60% техники ВСУ

Комиссия министерства обороны США, побывшая с инспекцией на позициях украинских оккупантов в Донбассе, выявила 60% износа военной техники ВСУ.
ИА Новороссия вчера в 08:43
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС 05 декабря в 05:29
Происшествия

Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу

В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Московский Комсомолец 11:43
Происшествия

Найдены тела еще двоих погибших при пожаре в колледже Одессы

Спасатели обнаружили тела еще двоих погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Газета.Ru 12:52
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на группу пешеходов

Одна из попавших в аварию машин врезалась в стоявших на тротуаре пешеходов, рассказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Коммерсантъ 11:14
Футбол

В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)

В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Футбол

Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Известия 12:50
Политика

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Интерфакс 13:10
Единоборства

Кудряшов дал прогноз на бой Поветкин — Хантер

Чемпионат 12:41
Политика

На Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны Украины после заседания, прошедшего в закрытом режиме под председательством Владимира Зеленского, принял один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного.
RT на русском 12:30
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
RT на русском 12:06
Наука

Ученые нашли новую причину рака

Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.
Политика Сегодня 02:26
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

B Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.
Известия 04 декабря в 20:00
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской получила новую травму

Экспресс газета 11:10
Политика

В Минске оппозиция вышла на акцию против интеграции с Россией

Известия 08:57
Общество

Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»

Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.
РИА Новости 11:25
Футбол

«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:59
Армия и оружие

СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
РБК 10:18
Политика

Сенаторы США готовятся признать Россию спонсором терроризма

Законопроект о признании РФ государством — спонсором терроризма был внесён ещё в прошлом году сенатором-республиканцем от Колорадо Кори Гарднером.
News.ru 07:47
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Происшествия

Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени

BFM.ru 10:26
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Биатлон

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде

RT на русском 12:49
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Певица, народная артистка СССР София Ротару тяжело переживает травлю, развернувшуюся вокруг нее из-за ее приезда в Россию.
URA.Ru 12:42
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Политика

Медведев назвал условия для решения спора России и Украины по газу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что цена российского газа может стать ниже.
Мой Брянск 06:42
Политика

Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

По словам Ермака, новое руководство Украины доказало, что соблюдает все обязательства, установленные Минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположенной стороны.
Газета.Ru 10:21
Общество

В России вводят новый сопроводительный документ на автомобиль

В России вводят новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с этим изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщат RT.
Rambler News Service 01:51
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное