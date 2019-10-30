с чего всё началось

Разрешение Дании на строительство «Северного потока — 2» ожидаемо, позиция датской стороны задержала проект на некоторое время. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Происшествия СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.

Общество Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока-2» Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства, разрешение выдано на прокладку части «Северного потока-2» на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Происшествия Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.

Политика Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

Спорт Чемпион мира по дзюдо повесился в лесу Причиной смерти чемпиона мира по дзюдо Крейга Фэллона стало самоубийство, сообщает Sport24 со ссылкой на Mirror.

Футбол «Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольные клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.

Футбол ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России Футболисты московского ЦСКА на своем поле обыграли "Уфу" и вышли в четвертьфинал Кубка России.

Культура Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".

Экономика Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68% Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России.

Экономика Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта "Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.

Происшествия Пассажир упал на рельсы на станции метро «Маяковская» в Москве Пассажир упал на жесткий путь на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

Происшествия В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества, сообщается, что один человек госпитализирован, передает Reuters со ссылкой на полицию.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Финансы ФРС США снизила ставку третий раз подряд Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.

Общество Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.

Кино Будет снят новый фильм про Астерикса и Обеликса с новыми актерами Французский режиссер и актер Гийом Кане снимает продолжение франшизы про древних галлов "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь" и сам будет играть в нем Обеликса.

Политика Украинский министр заявила о невозможности выплаты пенсий в Донбассе Неделю назад уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задолженность по выплатам пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд по текущему курсу).

Происшествия СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.

Кино Телеканал HBO анонсировал приквел «Игры престолов» HBO снимет новый сериал-приквел к «Игре Престолов», посвященный истории Таргариенов. Об этом говорится на сайте телеканала.

Политика США решили обсудить с Россией включение новых видов вооружений в ДСНВ США намерены начать дискуссии с Россией по включению новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) для его продления.

Футбол Жена футболиста стала первой женщиной - президентом клуба в истории Украины Морозюк стала президентом любительского футбольного клуба, который базируется в родном для нее городе Львове.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Происшествия СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.