Политика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Разрешение Дании на строительство «Северного потока — 2» ожидаемо, позиция датской стороны задержала проект на некоторое время. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.
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Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения, — написал Коболев в Facebook
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РИА Новости 10:36
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Причиной смерти чемпиона мира по дзюдо Крейга Фэллона стало самоубийство, сообщает Sport24 со ссылкой на Mirror.
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ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России

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Газета.Ru 06:44
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Происшествия

В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества

В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества, сообщается, что один человек госпитализирован, передает Reuters со ссылкой на полицию.
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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Французский режиссер и актер Гийом Кане снимает продолжение франшизы про древних галлов "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь" и сам будет играть в нем Обеликса.
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США решили обсудить с Россией включение новых видов вооружений в ДСНВ

США намерены начать дискуссии с Россией по включению новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) для его продления.
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Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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