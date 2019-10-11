с чего всё началось

Разрешение Дании на строительство «Северного потока — 2» ожидаемо, позиция датской стороны задержала проект на некоторое время. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Общество Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.

Наука Красное мясо является наиболее вредным продуктом Ученые из университетов Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) признали самым вредным для здоровья и окружающей среды продуктом мясо, пишет PNAS.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Происшествия Директора Физического института РАН задержали в Москве В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Политика Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

Футбол «Зенит» — «Томь»: Дзюба не попал в заявку на матч «Зенит» назвал состав на матч 1/8 финала Кубка России с «Томью». В заявку не попал нападающий Артем Дзюба.

Космос Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.

Общество Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.

Армия и оружие Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава» Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.

Политика В США рассказали о планах по включению в ДСНВ новых видов вооружения Соединенные Штаты намерены начать дискуссию с Россией по включению новых видов вооружений в ДСНВ для его продления, заявил претендент на пост посла в Москве Джон Салливан.

Общество Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.

Происшествия СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.

Армия и оружие Украинским силовикам в Донбассе разрешили ходить по домам и досматривать людей Украинские силовики получили право входить в жилые дома и иные помещения, а также проводить досмотр граждан и требовать у них документы для проверки.

Общество Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.

Армия и оружие Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Политика В Раде нового созыва произошла потасовка между депутатами На Украине между депутатами Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком и членом фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко произошла потасовка, сообщают УНН и УНИАН.