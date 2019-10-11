Политика
RT на русском«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Разрешение Дании на строительство «Северного потока — 2» ожидаемо, позиция датской стороны задержала проект на некоторое время. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.
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Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения, — написал Коболев в Facebook.News.ru11:13
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Общество
Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей
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Президент Чили отменил саммит АТЭС
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Век 11:24
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 11:25
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Футбол
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Спорт-Экспресс 11:41
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 24 октября в 20:02
Общество
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Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»
Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Известия вчера в 23:07
Политика
В США рассказали о планах по включению в ДСНВ новых видов вооружения
Соединенные Штаты намерены начать дискуссию с Россией по включению новых видов вооружений в ДСНВ для его продления, заявил претендент на пост посла в Москве Джон Салливан.
Взгляд.ру 12:18
Гаджеты
NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой ReShade
Игромания.ру вчера в 17:16
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
RT на русском 12:21
Происшествия
СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля
Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Известия 10:24
Армия и оружие
Украинским силовикам в Донбассе разрешили ходить по домам и досматривать людей
Украинские силовики получили право входить в жилые дома и иные помещения, а также проводить досмотр граждан и требовать у них документы для проверки.
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Футбол
Голы Татаева и Комличенко вывели «Младу Болеслав» в четвертьфинал Кубка Чехии
«Млада Болеслав» вышла в четвертьфинал Кубка Чехии.
Евро-футбол.ру 11:45
Общество
Закрыто дело о домогательствах против Кевина Спейси из-за смерти истца
Народные новости 08:56
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Армия и оружие
Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты
Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ вчера в 14:00
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика
В Раде нового созыва произошла потасовка между депутатами
На Украине между депутатами Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком и членом фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко произошла потасовка, сообщают УНН и УНИАН.
РБК 10:54
Экономика
Минэкономразвития РФ изменит порядок учета уровня бедности в стране
Минэкономразвития РФ изменит порядок статистического учета уровня бедности в стране. Росстат будет предоставлять более точные данные.
TatCenter вчера в 02:23
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
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Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера
Lenta.ru 12:23
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Lenta.ru вчера в 08:25
Хоккей
«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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