Политика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Разрешение Дании на строительство «Северного потока — 2» ожидаемо, позиция датской стороны задержала проект на некоторое время. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.
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Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения, — написал Коболев в Facebook
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News.ru11:13

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«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

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