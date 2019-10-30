Политика
RT на русском«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Разрешение Дании на строительство «Северного потока — 2» ожидаемо, позиция датской стороны задержала проект на некоторое время. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.
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с чего всё началось
Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения, — написал Коболев в Facebook.News.ru11:13
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