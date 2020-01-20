Экономика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома»

Как указали в компании, «Нафтогаз», получил эти средства от «Газпрома» 27 декабря, после чего долг был взыскан. 20 января в «Газпроме» заявили о снятии арестов со своих активов по искам «Нафтогаза» в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах. В Государственной думе прокомментировал данное заявление.
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с чего всё началось
По требованию украинского «Нафтогаза» с активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли аресты и обеспечительные меры.Об этом говорится
 в сообщении «Газпрома», опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
РБКвчера в 11:43

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«Нафтогаз» прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома»

RT на русском05:06

«Газпром» сообщил о снятии арестов с его активов в Великобритании и Нидерландах

Интерфаксвчера в 11:40

«Газпром» сообщил о снятии арестов со своих активов в Великобритании и Нидерландах

Говорит Москвавчера в 12:00

С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняты аресты

ТАССвчера в 11:51

В Европе сняли арест с активов «Газпрома»

РИА Новостивчера в 11:51

С активов «Газпрома» в Европе по просьбе «Нафтогаза» сняли арест

РБКвчера в 11:43

Эксперт высказал свое мнение о снятии ареста с активов «Газпрома»

Телеканал 360°02:40
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