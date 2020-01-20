с чего всё началось

Как указали в компании, «Нафтогаз», получил эти средства от «Газпрома» 27 декабря, после чего долг был взыскан. 20 января в «Газпроме» заявили о снятии арестов со своих активов по искам «Нафтогаза» в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах. В Государственной думе прокомментировал данное заявление.

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