Экономика
RT на русском«Нафтогаз» прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома»
Как указали в компании, «Нафтогаз», получил эти средства от «Газпрома» 27 декабря, после чего долг был взыскан. 20 января в «Газпроме» заявили о снятии арестов со своих активов по искам «Нафтогаза» в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах. В Государственной думе прокомментировал данное заявление.
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с чего всё началось
По требованию украинского «Нафтогаза» с активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли аресты и обеспечительные меры.Об этом говорится в сообщении «Газпрома», опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.РБКвчера в 11:43
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«Газпром» сообщил о снятии арестов с его активов в Великобритании и Нидерландах
Интерфаксвчера в 11:40
«Газпром» сообщил о снятии арестов со своих активов в Великобритании и Нидерландах
Говорит Москвавчера в 12:00
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