Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Как сообщил ТАСС, российская компания может настаивать, по мнению исполнительного директора «Нафтогаза», на нынешних условиях. Но тогда уже с 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится. Украинская сторона намерена взыскать с «Газпрома» от 11 до 14 миллиардов долларов.

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