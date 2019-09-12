Энергетика
Телеканал 360°Украинский «Нафтогаз» намерен потребовать денег у «Газпрома»
Как сообщил ТАСС, российская компания может настаивать, по мнению исполнительного директора «Нафтогаза», на нынешних условиях. Но тогда уже с 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится. Украинская сторона намерена взыскать с «Газпрома» от 11 до 14 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Оценить279
с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАСС11 сентября в 11:24
Подробнее о событии
Показать все источники
В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией
ТАСС11 сентября в 11:24
Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
RT на русском12 сентября в 12:05
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:14, Вашингтон
Политика
Пушков отреагировал на высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о сговоре против Украины.
Газета.Ru 03:09
Политика
В Крыму предложили Зеленскому провести референдум
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
Lenta.ru 03:17
Технологии
В МЧС назвали способы не остаться без связи в чрезвычайной ситуации
Представители МЧС РФ назвали способы не остаться без связи со спасателями в чрезвычайной ситуации.
Актуальные Новости 01:06
Энергетика
Украинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости вчера в 11:33
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Общество
Японский журналист поразился тому, что в РТ используют татарский язык в повседневной жизни: «Это редкость»
Японский журналист Мититака Хаттори посетил Казань и рассказал о своих впечатлениях от города.
БИЗНЕС Online 01:22
Энергетика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
РИА Новости вчера в 12:17
Армия и оружие
Пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Источник в ОПК сообщает, что новейший российский пистолет "Удав", созданный Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения, успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию.
Pravda.Ru 12 сентября в 05:27
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее госпитализации
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, опроверг появившиеся в СМИ слухи о ее госпитализации.
Актуальные Новости вчера в 08:13
Политика
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Армия и оружие
США продадут Польше 32 самолета F-35
Газета.Ru 11 сентября в 12:36
Музыка
Noize MC вызвал Шнурова на дуэль
Портал Субкультура вчера в 13:53
Армия и оружие
Лавров заявил о конце войны в Сирии
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что война в Сирийской арабской республике (САР) закончилась.
Москва 24 вчера в 00:20
Игры
Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3
CyberSport.ru вчера в 08:05
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК вчера в 09:36
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство намерено реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в частности, соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря.
РИА Новости 03:15
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Политика
Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала
Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре оценить работу чиновников, связаных с защитой экологии Байкала.
VSE42.RU вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44