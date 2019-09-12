Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

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Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 сентября, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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