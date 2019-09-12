Энергетика
REGNUM«Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа
Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 сентября, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАСС11 сентября в 11:24
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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией
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Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
RT на русскомвчера в 12:05
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Алечский ледник в Альпах может практически исчезнуть к 2100 году
Алечский ледник может практически исчезнуть к 2100 году.
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Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
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Экономика
В Совфеде прокомментировали индексацию маткапитала в 2020 году
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей.
RT на русском 10:29
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
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Армия и оружие
Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения
ТАСС вчера в 04:00
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В ближайшие три года в России вырастут пенсии
В 2020 году страховая часть увеличится на 6,6%. В России в ближайшие три года вырастут пенсии.
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 08:17
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
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Нацгвардия Украины сообщила подробности о ликвидированном в Донбассе украинском боевике
Нацгвардия Украины сообщила имя украинского боевика, о ликвидации которого стало известно вчера, 12 сентября.
ИА Новороссия 09:40
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Единоборства
Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов встретились в Дагестане
Президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся в Дагестане по случаю празднования 20-летия разгрома бандформирований, вторгшихся в республику осенью 1999 года, после встреч с жителями и ополченцами в Ботлихском районе встретился с российским бойцом смешанного стиля (ММА), защитившим титул чемпиона мира UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Нур вчера в 13:25
Культура
Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»
Журналист Павел Лобков в конце сентября покинет редакцию «Дождя», написала в своем Facebook главный редактор телеканала Александра Перепелова.
РБК вчера в 11:24
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Экономика
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Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК 06:24
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
Сноуден сообщил о своей тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Политика
Жена Зеленского рассказала о своих планах
News.ru 14:40
Происшествия
Экс-главе банка «Югра» предъявили новое обвинение
По словам следователя, с момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении - о растрате средств банка "Югра" на сумму порядка 283 миллиардов рублей Под домашний арест Хотина отправили после задержания в апреле этого года.
Новости Югры 08:08
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с A-321 в Подмосковье
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A-321, который сел в кукурузное поле в Подмосковье.
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Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительство признало невозможной
Проанализировав, что с полной отменой действия нормативных актов, принятых в СССР, могут быть нестыковки, российские власти заявили, что отмена восьмичасового рабочего дня невозможна.
Регион online 07:28
Политика
В Совфеде посоветовали Украине войти в состав России
В Совфеде слова президента Украины Владимира Зеленского про действенные способы возвращения Крыма назвали сказками для избирателей, которых киевские власти считают дураками.
Газета.Ru 15:40
Армия и оружие
Противокорабельную ракету «Оникс» поднимут на новый уровень
Российскую противокорабельную ракету "Оникс" решено модернизировать.
Вести.Ru 07:29
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Здоровье
Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Происшествия
Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек
Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
РИА Новости 04:37
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37