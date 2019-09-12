Энергетика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа

Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 сентября, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать384
с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАСС11 сентября в 11:24

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАСС11 сентября в 11:24

Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

RT на русском12 сентября в 12:05

Украине «не с чем идти» на переговоры по транзиту российского газа

REGNUMвчера в 05:58

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

Lenta.ru11 сентября в 12:59

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Газета.Ru12 сентября в 01:17

«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

РБК11 сентября в 15:26

Позицию «Нафтогаза» по «Газпрому» назвали «банальным шантажом»

Народные новости12 сентября в 10:36
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:10, Вашингтон
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак

REGNUM вчера в 18:29
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга

Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза вчера в 08:20
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Происшествия

Четверо военных пострадали в Казахстане при хлопке на сгоревшем складе

Известия вчера в 21:23
ЖКХ

В Комсомольске-на-Амуре подтоплено более 450 жилых домов

Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре не растет уже вторые сутки, однако количество подтоплений увеличивается: подтоплено свыше 450 частных жилых домов и подвалы почти стольких же многоэтажек, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11 сентября в 21:06
Экономика

Чубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики

Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс.
Первое антикоррупционное вчера в 06:57
Политика

Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре

Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 17:37
Культура

Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ

Видеоблогер Юрий Дудь в третий раз получил ежегодную премию журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана».
REGNUM 11 сентября в 00:52
Футбол

Фалькао в дебютном матче принес победу «Галатасараю»

Встреча прошла на «Тюрк Телеком Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Sport24.ru вчера в 19:17
Армия и оружие

Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 12 сентября в 02:09
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Наука

Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия

МИР 24 вчера в 23:52
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru 12 сентября в 13:00
Происшествия

Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Энергетика

«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России

ТАСС вчера в 02:49
Авто

Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер

Компания Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер, который должен стать самым бюджетным SUV в линейке бренда.
Новые автомобили 12 сентября в 03:33
Кино

Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»

Один из ожидаемых блокбастеров «Веном 2» начнут снимать в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.
Кубань 24 10 сентября в 17:25
Футбол

«Зенит» обыграл «Арсенал» в девятом туре РПЛ

RT на русском вчера в 15:11
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы

Красная весна вчера в 17:54
Политика

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Музыка

Noize MC вызвал Шнурова на дуэль

Портал Субкультура вчера в 13:53
Политика

Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия

МАК назвал причину аварийной посадки А321 в Жуковском

REGNUM 00:44
Культура

Первый канал изменил систему голосования на шоу «Голос»

ГЛАС.RU вчера в 09:24
Политика

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Гаджеты

Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой

UfaTime.ru 12 сентября в 10:25
Политика

Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма

Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

РИА Новости вчера в 18:00
Футбол

Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

Нева Спорт вчера в 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное