Энергетика
Sputnik Латвия«Нафтогаз» пытается добиться ареста активов «Газпрома» в Латвии
"Нафтогаз" пытается добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом" на территории Латвии – украинская компания подала соответствующее ходатайство в Суд Видземского предместья Риги, говорится в отчете на сайте российского холдинга.
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с чего всё началось
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья в Риге с требованием исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» и принять обеспечительные меры, говорится в квартальной отчетности российской компании.Ведомости03:27
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