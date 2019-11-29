с чего всё началось

"Нафтогаз" пытается добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом" на территории Латвии – украинская компания подала соответствующее ходатайство в Суд Видземского предместья Риги, говорится в отчете на сайте российского холдинга.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.

Баскетбол ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Происшествия В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.

Авто Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на промышленность России Как рекордное увеличение стоимости палладия может повлиять на промышленность страны — в материале RT.

Политика Россия отказалась финансировать работу обвинительного механизма в ОЗХО Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Политика Медведев поручил создать в России энциклопедический портал Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал и учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"».

Энергетика «Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому» Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» вернуть $3 млрд, которые российская компания должна Украине по решению Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.

Армия и оружие Первый малый ракетный корабль с ЗРК «Панцирь-М» готовится к испытаниям Строительство первого малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 «Одинцово» (шифр «Каракурт»), оснащенного зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» завершено, заявил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало 29 ноября.

Общество Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.

Политика Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают некомпетентных экспертов, стравливающих народы.

Происшествия Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.

Политика Новак оценил встречу с Украиной по газу Напомним, действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа заканчиваются в конце 2019 года.

Армия и оружие Турция не одобрила план НАТО по защите Восточной Европы от России СМИ сообщили, что Турция не захотела поддержать план НАТО по защите Польши и стран Прибалтики от России.

Политика Миллионер предсказал Украине гибель из-за газа Украинский бизнесмен и миллионер Андрей Пальчевский считает, что Украина может погибнуть из-за природного газа, к которому слишком привязалась.

Политика Китай заявил о поддержке США преступных сил в Гонконге Министерство иностранных дел Китая заявило, что США открыто поддерживают преступников в Гонконге и вмешиваются во внутренние дела КНР.

Спорт Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун» Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

Политика Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".

Происшествия Судно с россиянами на борту задержано в Британии Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.