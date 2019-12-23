"Нафтогаз" работает над текстами соглашений для реализации подписанного Россией и Украиной протокола по газовому сотрудничеству, сообщила в понедельник пресс-служба компании. Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству.

«Нафтогаз» работает над текстами соглашений с «Газпромом»

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