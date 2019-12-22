Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» работает над текстами соглашений с «Газпромом»

"Нафтогаз" работает над текстами соглашений для реализации подписанного Россией и Украиной протокола по газовому сотрудничеству, сообщила в понедельник пресс-служба компании. Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству.
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Энергетика без политики

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Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
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Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
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