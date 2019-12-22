Экономика
РИА Новости«Нафтогаз» работает над текстами соглашений с «Газпромом»
"Нафтогаз" работает над текстами соглашений для реализации подписанного Россией и Украиной протокола по газовому сотрудничеству, сообщила в понедельник пресс-служба компании. Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству.
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Транзит газа-2020 или наш позор: Киев устроил Путину торжественную порку
Свободная Пресса23 декабря в 00:29
На чистую прибыль «Газпрома» за 2019-2020 гг. выплата «Нафтогазу» $3 млрд не повлияет
ПРАЙМ23 декабря в 03:15
Договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» подписан. Кому досталась победа?
Украина.ру23 декабря в 08:46
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Футбол
Юрген Клопп: «„Боксинг-дэй“ в АПЛ — преступление»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал график АПЛ под конец года, когда в чемпионате начинается так называемый «боксинг-дэй» — череда матчей с коротким промежутком времени.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Происшествия
При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
Происшествия
В Татарстане уволены трое полицейских из-за учений со школьниками
Из органов внутренних дел Татарстана уволены трое сотрудников. Еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о «трещинах» в НАТО
В НАТО очень много трещин, которые еще больше углубились, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе России.
Происшествия
Путин отправил в отставку замглавы свердловского СКР Михаила Бусылко
Экономика
QIWI продала свою сеть постаматов
QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Политика
РФ возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции Gateway
Футбол
Кержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России
Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Политика
Новак пообещал, что «Северный поток – 2» достроят
Газопровод "Северный поток – 2" будет достроен независимо от санкций, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью газете РБК.
Происшествия
В Иране разбился МиГ-29. Пилот погиб
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Иране. Боевая машина упала в горах рядом с городом Ардебиль, что на северо-западе страны.
Общество
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Единоборства
Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном
По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Общество
Карты говорят: Таро-гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
ОВЕН (21 марта — 20 апреля) Карты: Влюбленные – Отшельник Все дела Овнов в 2020 году будут подчинены постоянной необходимости выбора, причем иногда не только между «простым» и «понятным», но и между взаимоисключающими вариантами.
Общество
«Ъ»: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Происшествия
На Урале девочка погибла при игре с кошкой
В свердловском городе Качканаре семилетняя девочка увлеклась игрой с кошкой и упала с дивана.
Армия и оружие
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать
В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Происшествия
Российская пианистка погибла на отдыхе в Будапеште, пишут СМИ
27-летняя российская пианистка из Уфы Элина Валиева погибла в съемной квартире в Будапеште, пишет сайт kp.ru.
Футбол
Милевский завёл видеоблог на YouTube и сходил в ночной клуб
В первом выпуске Милевский, выступающий за брестское "Динамо", сходил с бывшим одноклубником Александром Алиевым в ночной клуб в Киеве.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»
Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка».
Технологии
МТС разработала «умную» колонку
«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
Кино