с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому. Как написал Витренко в своем Facebook, претензии касаются транзитных тарифов — право пересмотреть их, по утверждению представителя «Нафтогаза», закреплено в контракте.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Общество В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Футбол «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Курском Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.

Общество Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.

Политика Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.

Наука Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Армия и оружие NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".

Армия и оружие Российский патруль забросали камнями в Сирии Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.

Армия и оружие Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Происшествия В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.

Политика Посольство РФ раскритиковало американскую пропаганду Посольство РФ в США опубликовало сообщение, в котором раскритиковало подход американских СМИ к публикациям о нашей стране.

Финансы Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.

Политика Зеленский назначил внештатным советником гражданина США Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником американского адвоката Эндрю Романа Мака.

Транспорт «Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут интегрированы в МЦД Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.

Общество РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Общество В России запретят продавать смартфоны без российских программ В минувший вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий устанавливать на все смартфоны, продаваемые в России, российское программное обеспечение.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Общество Чиновник на Ямале уволился после утилизации портретов Медведева Замуправляющего делами администрации Надымского района Ямала Алексей Кокшаров перестал занимать свой пост после скандала с тендером на утилизацию двух портретов премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили в муниципалитете.