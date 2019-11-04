Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя Москва«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому. Как написал Витренко в своем Facebook, претензии касаются транзитных тарифов — право пересмотреть их, по утверждению представителя «Нафтогаза», закреплено в контракте.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

«Нафтогаз» в новом арбитраже требует от «Газпрома» более $12,2 млрд

News.ru03:37

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» почти 12 миллиардов долларов

Эхо Москвывчера в 19:04

«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

Коммерсантъвчера в 13:51

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

РИА Новостивчера в 15:20

«Нафтогаз» требует пересмотреть транзитный тариф с «Газпромом»

RT на русскомвчера в 14:43

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

РБКвчера в 16:26

Новые исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» содержат пересмотр транзитного тарифа

ТАССвчера в 13:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Политика

На Украине считают, что готовы к прекращению транзита газа

Напомним, ранее прошли переговоры о транзите российского газа на Украину.
Комсомольская правда вчера в 23:23
Политика

Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Шоу-бизнес

СМИ назвали гонорары российских звезд за корпоративы

Полина Гагарина стала одной из самых востребованных отечественных певиц: один корпоратив исполнительницы в декабре обойдется заказчикам в 3,5 млн рублей.
Известия 07:36
Политика

Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании

Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:51
Хоккей

Р. Ротенберг: есть понимание, что скорее всего НХЛ опять не приедет на Олимпиаду

Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о подготовке к Олимпийским играм 2022 года.
Чемпионат 09:16
Политика

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

Соединенные Штаты сделали официальное заявление о выходе из Парижского соглашения по климату.
РЕН ТВ вчера в 15:52
Гаджеты

Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Транспорт

Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Происшествия

В Мексике напали на группу мормонов, погибли девять человек

РИА Новости 02:46
Политика

Путин поручил подготовить единые словари с нормами литературного языка

Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для использования всеми государственными структурами, школами и СМИ.
РИА Новости 08:23
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Космос

Дмитрий Рогозин проконтролировал работы на космодроме Восточный

Амур.инфо 06:49
Происшествия

Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

РИА Новости 01:00
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Общество

Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи

Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Футбол

Де Лигт не поможет «Ювентусу» в матче с «Локомотивом» в Москве

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт не сыграет с московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
РИА Новости 08:03
Футбол

Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов.
Газета.Ru 05:29
Авто

В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ

Еще есть акция EcoGas, предполагающая скидку до 115 тыс. рублей на биотопливные Лады, а также продлили программы LADA Finance, LADA Leasing и LADA в такси.
Tvoe-avto.com вчера в 13:27
Здоровье

Диабет 1,5 типа, о котором многие не знают

Клинические исследования позволяют предположить, что около 10% людей с диабетом второго типа в реальности имеют тип 1,5, который также называют латентным аутоиммунным диабетом взрослого возраста (как это ни неприятно для наших автомобилистов, но сокращение на английском у этой болезни звучит Lada).
MedikForum.ru 02:44
Происшествия

В Петербурге задержали начальника Шкиперской таможни за взятки

Следователи Санкт-Петербурга задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по подозрению в получении взяток за незаконный ввоз культурных ценностей на территорию России, сообщается на сайте северо-западного СУ на транспорте СК РФ.
РИА Новости 08:36
Хоккей

Стал известен капитан сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов назвал игрока, который станет капитаном национальной команды на первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла.
RT на русском 09:31
Политика

Германия поблагодарила Горбачева за чудо для Европы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву в 30-ю годовщину падения Берлинской стены.
Lenta.ru 09:10
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Интерфакс 07:44
Здоровье

Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера

Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online 07:00
Армия и оружие

«Русские витязи» получат новые Су-35С

Пилотажная группа «Русские витязи» получит четыре новых сверхманевренных истребителя Су-35С в начале ноября, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:23
Авто

В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4

Дизайнеры опубликовали рендерные изображения салона обновленного российского внедорожника.
32CARS.ru 01:26
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Кино

Мартин Скорсезе: ситуация в кинобизнесе угрожает кино как искусству

Известный режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что сложившаяся сегодня в кинобизнесе ситуация «жестока и негостеприимна по отношению к искусству».
REGNUM 03:01
Единоборства

Ковалеву запретили проводить поединки до 2020 года

Газета.Ru 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное