Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в январе заявлял, что компания готова пересмотреть иск к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта.
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«Если транзит будет продолжен и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне (чтобы эти доходы покрывали полные затраты оператора, иначе сейчас нужно определять расходы на обесценивание), то тогда сумма иска снизится примерно до такого уровня (даже меньше $2 млрд)», — сообщил Витренко на своей странице в Facebook.RT на русском05 ноября в 04:28
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«Нафтогаз» допустил снижение суммы иска к «Газпрому» в случае сохранения транзита
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«Нафтогаз» может снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд в случае сохранения транзита
Коммерсантъ05 ноября в 05:20
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