Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя Москва«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому. Как написал Витренко в своем Facebook, претензии касаются транзитных тарифов — право пересмотреть их, по утверждению представителя «Нафтогаза», закреплено в контракте.
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