Энергетика
Вечерняя Москва«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому. Как написал Витренко в своем Facebook, претензии касаются транзитных тарифов — право пересмотреть их, по утверждению представителя «Нафтогаза», закреплено в контракте.
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
"Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф", — сообщил директор украинской энергетической компании на своей странице в Facebook.Народные новости04 ноября в 23:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Исполнительный директор «Нафтогаза» раскрыл подробности иска к «Газпрому»
Народные новости04 ноября в 23:53
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» декларацию о поставках газа на Донбасс
Российская газета04 ноября в 14:08
«Нафтогаз» повышает ставки: подтвержден иск против «Газпрома» на $ 12 млрд
Евразия Daily02 ноября в 19:50
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Общество
В администрации Саратова назначен новый главный идеолог
Комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации Саратова возглавила Евгения Кознова.
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Футбол
Красная карточка Сон Хын Мина за фол на Гомеше отменена
Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной
55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Политика
Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.
Общество
Власти Китая изменили отношение к майнингу. Как отреагирует курс Bitcoin
Стоимость Bitcoin медленно растет в последние сутки, на данный момент первая криптовалюта торгуется на уровне в $9393.
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Происшествия
Полиция задержала одного из сбежавших пациентов психбольницы в Чите
Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции.
Экономика
Проекты развития морпортов Кубани отстали от графика «дорожной карты»
Значительнее всего отстает от изначального графика проект сухогрузного района порта Тамань, пишет газета «Коммерсантъ».
Общество
В Омске стартовал российско-казахстанский форум
Сегодня, 6 ноября, в Омске состоялось открытие ХVІ Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.
Здоровье
Из свердловского онкодиспансера уволились ведущие врачи
В конце прошлой недели заявление об увольнении по собственному желанию написали три ключевых сотрудника больницы: заведующий центром амбулаторной химиотерапии Владислав Петкау, руководитель химиотерапевтической службы Наталья Страхова и заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Ирина Булавина.
Экономика
Налоговики хотят обанкротить крупный петербургский завод
По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% акций ВЗАС владеет британская компания European Venture Investments LTD. Налоговики привлекли ВЗАС к ответственности за неуплату налога на прибыль и НДС еще в 2017 году.
Игры
Создатели Star Wars Jedi: Fallen Order не дадут игрокам расчленять противников-людей
Другими словами, в Jedi: Fallen Order это может случиться во время сюжетного поворота, но игроки не смогут отрубать головы всем подряд.
Наука
Риск развития шизофрении увеличивает курение
У курильщиков почти вдвое увеличивается риск развития депрессии и шизофрении.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Коми возросло до 11
Число пострадавших в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса под Ухтой в Республике Коми увеличилось до 11 человек.
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Космос
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь прибудет в Омск
Во вторник, 5 ноября, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин собирается наведаться на космодром «Восточный», где в рамках второй очереди развернулось строительство стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара».
Культура
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Происшествия
Под Курском пять человек погибли в ДТП с грузовиком
В Курской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате погибли пять человек, сообщили РБК в региональном управлении МВД.
Общество
Старшим вице-президентом группы «Илим» назначили Романа Филимонова
Группа «Илим» расширила команду топ-менеджмента и создала новую должность – старшего вице-президента по капитальным инвестициям.
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.