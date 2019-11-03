Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя Москва«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому. Как написал Витренко в своем Facebook, претензии касаются транзитных тарифов — право пересмотреть их, по утверждению представителя «Нафтогаза», закреплено в контракте.
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось
"Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф", — сообщил директор украинской энергетической компании на своей странице
 в Facebook.
Народные новости04 ноября в 23:53

Подробнее о событии

Исполнительный директор «Нафтогаза» раскрыл подробности иска к «Газпрому»

Народные новости04 ноября в 23:53

Украинская компания хочет отсудить у «Газпрома» 12 млрд долларов

URA.Ru02 ноября в 22:20

«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

Коммерсантъ04 ноября в 13:51

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» предоставить декларацию о поставках газа в Донбасс

ФАН04 ноября в 14:09

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» декларацию о поставках газа на Донбасс

Российская газета04 ноября в 14:08

«Нафтогаз» намерен пересмотреть транзитный тариф с «Газпромом»

Аргументы и Факты04 ноября в 15:46

«Нафтогаз» повышает ставки: подтвержден иск против «Газпрома» на $ 12 млрд

Евразия Daily02 ноября в 19:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU вчера в 05:03
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия 00:44
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество

Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия вчера в 12:00
Общество

В администрации Саратова назначен новый главный идеолог

Комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации Саратова возглавила Евгения Кознова.
Четвертая Власть 01:00
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Футбол

Красная карточка Сон Хын Мина за фол на Гомеше отменена

Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.
Sports.ru вчера в 12:18
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной

55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Life.ru 04 ноября в 07:22
Политика

Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.
ТАСС 01:21
Общество

Власти Китая изменили отношение к майнингу. Как отреагирует курс Bitcoin

Стоимость Bitcoin медленно растет в последние сутки, на данный момент первая криптовалюта торгуется на уровне в $9393.
РБК 02:13
Армия и оружие

В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии

Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM вчера в 05:53
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

Lenta.ru 02:59
Происшествия

Полиция задержала одного из сбежавших пациентов психбольницы в Чите

Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции.
Интерфакс 01:57
Экономика

Проекты развития морпортов Кубани отстали от графика «дорожной карты»

Значительнее всего отстает от изначального графика проект сухогрузного района порта Тамань, пишет газета «Коммерсантъ».
Деловая газета. Юг 02:41
Общество

В Омске стартовал российско-казахстанский форум

Сегодня, 6 ноября, в Омске состоялось открытие ХVІ Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.
РИА ОмскИнформ 00:35
Здоровье

Из свердловского онкодиспансера уволились ведущие врачи

В конце прошлой недели заявление об увольнении по собственному желанию написали три ключевых сотрудника больницы: заведующий центром амбулаторной химиотерапии Владислав Петкау, руководитель химиотерапевтической службы Наталья Страхова и заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Ирина Булавина.
Росбалт вчера в 07:10
Экономика

Налоговики хотят обанкротить крупный петербургский завод

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% акций ВЗАС владеет британская компания European Venture Investments LTD. Налоговики привлекли ВЗАС к ответственности за неуплату налога на прибыль и НДС еще в 2017 году.
РБК Санкт-Петербург 02:12
Игры

Создатели Star Wars Jedi: Fallen Order не дадут игрокам расчленять противников-людей

Другими словами, в Jedi: Fallen Order это может случиться во время сюжетного поворота, но игроки не смогут отрубать головы всем подряд.
3DNews 01:24
Наука

Риск развития шизофрении увеличивает курение

У курильщиков почти вдвое увеличивается риск развития депрессии и шизофрении.
Соловей.Инфо 02:46
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Коми возросло до 11

Число пострадавших в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса под Ухтой в Республике Коми увеличилось до 11 человек.
RT на русском вчера в 17:00
Футбол

«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Свободная Пресса вчера в 17:09
Космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь прибудет в Омск

Во вторник, 5 ноября, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин собирается наведаться на космодром «Восточный», где в рамках второй очереди развернулось строительство стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара».
ФедералПресс вчера в 01:35
Культура

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Lenta.ru вчера в 11:39
Происшествия

Под Курском пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В Курской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате погибли пять человек, сообщили РБК в региональном управлении МВД.
РБК 01:14
Общество

Старшим вице-президентом группы «Илим» назначили Романа Филимонова

Группа «Илим» расширила команду топ-менеджмента и создала новую должность – старшего вице-президента по капитальным инвестициям.
Ведомости 01:01
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Происшествия

Boeing 777 экстренно сел в Шереметьеве из-за проблем с двигателем

Вести.Ru 00:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное