Энергетика
Вечерняя Москва«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому. Как написал Витренко в своем Facebook, претензии касаются транзитных тарифов — право пересмотреть их, по утверждению представителя «Нафтогаза», закреплено в контракте.
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Шоу-бизнес
Жигунов продал дачу после разрыва с Заворотнюк
WomanHit.ru 10:35
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
США ввели санкции против пяти чиновников и военных Венесуэлы, сообщило американское министерство финансов во вторник.
РИА Новости 10:38
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент России Владимир Путин задался вопросом, являются ли бакалавриат и магистратура просто «модной схемой» получения образования или в «этом есть какой-то смысл».
Известия 10:46
Армия и оружие
На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии
Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.
RT на русском 10:51
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Политика
Путин одобрил замену «Википедии»
Президент России Владимир Путин высказался за замену интернет-энциклопедии «Википедия» на российский аналог, сообщают журналисты кремлевского пула в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 11:19
Политика
План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Спорт
Сборная России выиграла первый матч на Межконтинентальном кубке
Египтяне заставили болельщиков сборной России понервничать. Но первая победа на Межконтинентальном кубке – 2019 у нашей команды уже есть.
Чемпионат 11:25
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Авто
Представлен гоночный прототип Ford Bronco R
Действительно, прототип R, созданный в сотрудничестве между Ford Performance, Geiser Bros Design и чемпионом Baja Кэмероном Стилом, достаточно широк, получает длинноходную подвеску для гонок Fox, много аэродинамических элементов, 15 светодиодных световых полос и спортивный интерьер с гоночными сиденьями от Recaro.
SpeedMe 03:55
Космос
В РКК «Энергия» рекомендовали провести техническое проектирование сверхтяжа в 2020 году
Научно-технический совет Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рекомендовал провести техническое проектирование космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) в 2020 году.
ТАСС 11:05
Футбол
Черчесов не собирается советовать Тедеско, как использовать Бакаева и Зобнина
Немецкий специалист ранее отреагировал на слова Черчесова о том он не рассматривает Романа Зобнина как флангового игрока, а Зелимхана Бакаева — как игрока центра поля.
Спорт-Экспресс 08:15
Шоу-бизнес
Александр Семчев сделал заявление о своей госпитализации
Комсомольская правда 03 ноября в 14:50
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 07:35
Политика
Голикова: оптимизация здравоохранения во многих регионах провалилась
Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала уровень здравоохранения в стране неудовлетворенным, передает «Московский Комсомолец».
Би-порт 03:27
Шоу-бизнес
Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность
Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.
Piter.tv 07:37
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Происшествия
Московский школьник выстрелил в девушку на свидании
В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания.
Lenta.ru 10:19
Экономика
На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы
В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.
Rambler News Service 08:41
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Политика
Как противоречия в СДПГ разрушают правящую коалицию в Германии
В Германии правящая коалиция находится под угрозой распада из-за противоречий в рядах социал-демократов - партнеров консервативного блока Ангелы Меркель.
Газета.Ru 10:40
Гаджеты
Adobe представила камеру с эффектами фотошопа
Adobe уже сделал коллаборацию с американской певицей Билли Айлиш.
Sostav.ru 09:45