Энергетика
Вечерняя Москва«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому. Как написал Витренко в своем Facebook, претензии касаются транзитных тарифов — право пересмотреть их, по утверждению представителя «Нафтогаза», закреплено в контракте.
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Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
Коммерсантъ вчера в 03:04
Наука
Российские ученые создадут всесезонное водное такси
Lenta.ru вчера в 06:58
Общество
В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru вчера в 10:12
Политика
Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.
Российская газета вчера в 23:43
Происшествия
Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия вчера в 15:33
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС вчера в 09:50
Футбол
Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук смог повторить достижение форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду времен выступлений за мадридский "Реал".
Газета.Ru вчера в 18:53
Общество
Мэр сицилийского города начал бесплатно раздавать дома
Российская газета вчера в 21:37
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости вчера в 09:27
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
РБК вчера в 22:04
Происшествия
В России задержано 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
RT на русском вчера в 22:32
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС вчера в 09:31
Армия и оружие
Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО
BFM.ru вчера в 21:03
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что за счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, а официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков говорил, что США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.
РИА Новости вчера в 17:52
Происшествия
В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом
Newvz.ru вчера в 02:55
Армия и оружие
Министр ВМС США призвал избежать зависимости от РФ и Китая
Особенное беспокойство у Спенсера вызывает Китай, который «стремится использовать другие страны в своих целях» и ищет рычаги давления на развивающиеся страны.
Росбалт 05 ноября в 15:58
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Известия вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Политика
Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 18:43
Политика
В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу не сделано, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости вчера в 16:41
Политика
Олег Ляшко подрался с депутатом Рады
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что экс-депутат парламента и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь".
РИА Новости вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном
РИА Новости вчера в 19:21
Общество
В горных районах Камчатки объявили опасность схода лавин
Росбалт вчера в 22:17
Кино
Том Харди опубликовал странный арт, намекающий на сюжет «Венома 2»
REGNUM вчера в 03:46
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили показал, как его сын танцует лезгинку
Продюсер показал, как его сын танцует лезгинку. У Резо Гигинеишвили двое детей: сын и дочь, которые рождены в браке с Надеждой Михалковой.
Актуальные Новости вчера в 05:37
Политика
«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя
Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Культура
Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Телепрограмма вчера в 07:24