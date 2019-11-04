Энергетика
Вечерняя Москва«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому. Как написал Витренко в своем Facebook, претензии касаются транзитных тарифов — право пересмотреть их, по утверждению представителя «Нафтогаза», закреплено в контракте.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Life.ru вчера в 03:09
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
BFM.ru 03:43
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Интерфакс 07:44
Политика
Путин поручил подготовить единые словари с нормами литературного языка
Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для использования всеми государственными структурами, школами и СМИ.
РИА Новости 08:23
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Гаджеты
В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны среднего класса
В десятке самых производительных смартфонов среднего класса оказались следующие модели: Oppo Reno 2 (255 873 балла), Redmi K20 (250 219 баллов), Xiaomi Mi 9 SE (218 273 балла), Realme Q (215 367 баллов) и Vivo X27 (213 546 баллов).
Astera 09:47
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Происшествия
В Адыгее мужчина признался в убийстве школьницы из-за телефона
RT на русском 09:49
Происшествия
В Петербурге по делу о контрабанде антиквариата задержали таможенников
В Санкт-Петербурге задержали несколько высокопоставленных таможенников по подозрению в получении взяток, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
РБК 09:34
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Общество
Компании в России не хотят платить за вывоз мусора
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о том, что жители страны стали активнее оплачивать вывоз мусора.
Петербургский дневник 03:12
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Футбол
Егоров: арбитр поступил правильно, удалив Бийола в матче с «Зенитом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА (1:1) Михаила Вилкова показать вторую жёлтую карточку полузащитнику гостей Яке Бийолу на 54-й минуте встречи.
Чемпионат 05:22
Политика
Столтенберг: Украина вступит в НАТО
Глава НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1" заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса.
Московский Комсомолец вчера в 17:48
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Спорт-Экспресс 03 ноября в 12:17
Происшествия
В Петербурге вынесли приговор за разглашение гостайны
Согласно приговору, который вынес Санкт-Петербургский городской суд, он осужден по части 1 статьи 283 Уголовного кодекса РФ на один год условно с двухлетним испытательным сроком.
Российская газета 10:09
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Экономика
Названа страна с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
Темпы роста экономики Гайаны в 2020 году, как ожидается, достигнут 86% и в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая.
Известия вчера в 17:35
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Финансы
Белоруссия потратит $500 млн резервов на платежи по внешнему госдолгу
Министерство финансов Белоруссии в 2020 году направит на платежи по внешнему госдолгу $500 млн своих резервов.
RT на русском 08:40
Общество
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Политика
«Нафтогаз» насчитал претензий к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Общество
Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка
Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.
Известия 07:59
Происшествия
Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка
Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
Новотроицк.рф 07:51