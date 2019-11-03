с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому. Как написал Витренко в своем Facebook, претензии касаются транзитных тарифов — право пересмотреть их, по утверждению представителя «Нафтогаза», закреплено в контракте.

Происшествия Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.

Происшествия Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.

Авто Infiniti показала изображение нового купе-кроссовера QX55 Руководители японского автомобильного концерна Infiniti опубликовали в социальных сетях свежие тизерные фотографии нового купе-кроссовера QX55.

Армия и оружие NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российский наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.

Кино Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября «Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.

Автоспорт Льюис Хэмилтон в шестой раз выиграл чемпионат мира «Формулы-1» На трассе Circuit of The Americas в американском штате Техас Гран-При США закончился победой пилота Mercedes Вальттери Боттаса и досрочным получением титула чемпиона серии 2019 года его напарником Льюисом Хэмилтоном.

Общество В Госдуме предложили блокировать сотовую связь в тюрьмах В местах лишения свободы могут ограничить использование сотовой связи.

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Гаджеты Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.

Технологии Число пользователей интернета в мире выросло до 4,1 млрд человек Более 53% населения Земли, или 4,1 млрд человек, имеют доступ к интернету, и это число продолжает расти.

Общество Онкобольная встретилась с братом перед смертью после звонка Путину Онкобольная из Челябинской области Вилена Исламова встретилась перед смертью со служащим в армии братом после того, как ее отец дозвонился на горячую линию президенту России Владимиру Путину.

Общество В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси Депутат Госдумы Александр Старовойтов, зампред комитета по транспорту и строительству, предложил дать право регионам устанавливать предельное количество действующих разрешений на такси.

Политика В Госдепе осудили Иран за возобновление обогащения урана в Фордо Представитель Госдеп США раскритиковал решение Ирана с 6 ноября возобновить обогащение урана на объекте в Фордо.

Футбол Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.

Авто Компания BMW выпустила гибридный X3 с подключаемым модулем Немецкий автопроизводитель запустил электрическую версию кроссовера X3 под названием xDrive30e. Новинка оснащена трансмиссией PHEV.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Политика Замглавы МВБ США обвинил Россию в попытках дестабилизировать страну Россия, Китай и Иран ведут деятельность для дестабилизации Соединенных Штатов, заявил заместитель главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Дэвид Глауи на слушаниях в комитете по нацбезопасности в американском Сенате.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Футбол Сычев рассказал, как Смородская мешала работать Коусейру Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, как экс-президент клуба Ольга Смородская прервала тренерскую установку Жозе Коусейру.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Гаджеты Цена на топовую версию Redmi Note 8 Pro снизилась Анонс Redmi Note 8 Pro состоялся несколько месяцев назад. Однако цена на топовую версию смартфона снизилась в честь распродажи «11.11».