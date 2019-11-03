Энергетика
Вечерняя Москва«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому. Как написал Витренко в своем Facebook, претензии касаются транзитных тарифов — право пересмотреть их, по утверждению представителя «Нафтогаза», закреплено в контракте.
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"Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф", — сообщил директор украинской энергетической компании на своей странице в Facebook.Народные новостивчера в 23:53
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Исполнительный директор «Нафтогаза» раскрыл подробности иска к «Газпрому»
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«Нафтогаз» повышает ставки: подтвержден иск против «Газпрома» на $ 12 млрд
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