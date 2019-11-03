с чего всё началось

«Нафтогаз» в первую очередь намерен пересмотреть транзитный тариф, заявил в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Данное право закреплено за Украиной. Ранее арбитраж данный вопрос не рассматривал как не соответствующий формальностям.

Футбол «Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром» ФК «Ростов» завершил первый круг РПЛ 3 ноября матчем с «Краснодаром».

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.

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Игры Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков? Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.

Общество Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Единоборства Комиссия запретила Ковалеву драться до января Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.

Происшествия Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.

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