Энергетика
Московский Комсомолец«Нафтогаз» пояснил новый иск к «Газпрому»
«Нафтогаз» в первую очередь намерен пересмотреть транзитный тариф, заявил в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Данное право закреплено за Украиной. Ранее арбитраж данный вопрос не рассматривал как не соответствующий формальностям.
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с чего всё началось
"Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф", — сообщил директор украинской энергетической компании на своей странице в Facebook.Народные новостивчера в 23:53
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Исполнительный директор «Нафтогаза» раскрыл подробности иска к «Газпрому»
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Российская газетавчера в 14:08
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Евразия Daily02 ноября в 19:50
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Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
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Из свердловского онкодиспансера уволились ведущие врачи
В конце прошлой недели заявление об увольнении по собственному желанию написали три ключевых сотрудника больницы: заведующий центром амбулаторной химиотерапии Владислав Петкау, руководитель химиотерапевтической службы Наталья Страхова и заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Ирина Булавина.
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Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Lenta.ru 23:08
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
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Известно, как клетки печени защищаются от диабета I типа
Российские ученые-исследователи выяснили, как клетки печени защищаются от диабета.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что западные страны присваивают победу в холодной войне, забывая о вкладе Советского Союза.
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Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Вестник 20:45
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Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей мира.
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«Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать»
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Украинский политик рассказал о главной беде Украины
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Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
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Киану Ривз вышел в свет с новой пассией
В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
Независимый публицист 15:44
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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
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Генпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе
Общество требует от Генеральной прокуратуры Украины крови и посадок заявил глава украинского ведомства Руслан Рябошапка, 5 ноября в интервью изданию «Левый берег».
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