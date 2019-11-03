с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому. Как написал Витренко в своем Facebook, претензии касаются транзитных тарифов — право пересмотреть их, по утверждению представителя «Нафтогаза», закреплено в контракте.

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю после откровенных съемок Актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в сети после съемок в откровенных сценах в фильме "Текст".

Шоу-бизнес Меган Маркл публично уличили во лжи Герцогиня оказалась в крайне неловкой ситуации. Меган Маркл снова досталось от британских таблоидов.

Авто Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3 Автопроизводитель из Кореи KIA сообщил дату продаж кроссовера KIA KX3.

Политика Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Технологии Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.

Автоспорт Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.

Армия и оружие На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету На выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры из конструкторского бюро «Южное» на Украине представили новую противокорабельную ракету под названием «Молния».

Армия и оружие Индонезия купит у США F-16 помимо Су-35 Джакарта рассчитывает приобрести в США две эскадрильи новых истребителей F-16, несмотря на то, что, по словам начальника ВВС Индонезии, она продвигается вперед с планами закупки российских самолетов Су-35.

Экономика Эксперты рассказали, какой металл будет дорожать быстрее золота "Ралли палладия в основном вызвано фундаментальными факторами: предложение не способно достаточно быстро отреагировать на растущий спрос в автомобильной промышленности Европы и Китая", — заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Происшествия СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.

Политика Трамп обсудил с Джонсоном торговые отношения после брексита Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном торговые отношения двух стран после выхода Великобритании из Евросоюза.

Наука За 10 лет с лугов Германии исчезло две трети насекомых Для лесов потери составили порядка сорока процентов, а на лугах исчезло две трети насекомых.

Политика В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

Политика Основатель скандальной ЧВК Blackwater хочет купить «Мотор Сич» Гражданин США Эрик Принс, основатель скандально известной частной военной компании (ЧВК) Blackwater, ведет переговоры о покупке украинской аэрокосмической компании "Мотор Сич", сообщила Wall Street Journal (WSJ).

Экономика Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.

Спорт Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.

Футбол Тедеско: удивлён 4 добавленными минутами в матче с «Арсеналом». Ещё раз: 4! Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил недовольство решением судьи добавить четыре минуты к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1), передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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Космос На Марсе нашли развалины древнего города Развалины странных архитектурных сооружений нашли на вершине одного из марсианских холмов, утверждают уфологи.

Общество Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.

Финансы Объем ФНБ за октябрь 2019 года вырос до 7,95 трлн рублей Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь 2019 года вырос на 0,28% и на 1 ноября составил 7,95 трлн рублей, что эквивалентно $124,46 млрд.