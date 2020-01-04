Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

РИА Новости03:07

«Нафтогаз» сообщил о судьбе исков к «Газпрому» после мирового соглашения

РБК05:23

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпромому»

Известия04:59

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»

Комсомольская правда04:18

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Lenta.ru03:54

В «Нафтогазе» рассказали подробности соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru03:29

В «Нафтогазе» рассказали подробности мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском08:22
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Армия и оружие

Британские военные корабли вновь начнут сопровождать суда в Ормузском проливе

Корабли ВМС Великобритании вновь начнут сопровождать британские торговые суда, следующие через Ормузский пролив.
ТАСС 15:54
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Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Газета.Ru 09:29
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Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
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Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
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Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»

Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Газета.Ru 13:57
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В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

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Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
RT на русском 09:51
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru 15:40
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Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
Армия и оружие

СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака

В столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва. Об этом в субботу, 4 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Известия 12:20
Гаджеты

Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

Актуальные Новости 02 января в 09:36
Политика

Американский куратор рассказал, какое оружие предоставят Украине в этом году

Американский куратор уточнил, что Конгресс США уже дал добро на конкретные системы вооружения.
Rusvesna.su 15:35
Хоккей

Шведы возмущены дерзостью Хованова – он целовал герб России перед ними

Хованов дико отпраздновал свой гол, несколько раз поцеловав герб на груди, с восторгом катаясь взад-вперёд перед скамейкой шведов.
Чемпионат 15:30
Футбол

«Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста

Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.
Sport.ru вчера в 15:59
Игры

Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass

Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
Игромания.ру 06:18
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Пассажиры экстренно севшего в Перми самолёта вылетели в Петербург

RT на русском 09:16
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

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Футбол

23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП

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Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку популярной операционной системы Windows 7, в том числе обновление системы безопасности.
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В Сети появились фото седана BMW 7 Series новой генерации

На просторах Сети обнародованы фото седана BMW 7 Series новой генерации.
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В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 04:50
Футбол

«Нанси» по ошибке разослал фанатам координаты кладбища вместо стадиона

Клуб отправил фанатам онлайн-карту города с набором координат, которые должны были указывать расположение стадиона "Стад Марсель Пико".
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Армия и оружие

Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке

СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
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Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
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Правительство утвердило план адаптации к изменению климата

Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
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Определен напиток, снижающий кровяное давление

Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
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Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России

Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.
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ЦСКА претендует на полузащитника загребского «Динамо»

Московский ЦСКА интересуется хавбеком «Динамо» из Загреба Ловро Майером.
ProstoProSport вчера в 09:53
Экономика

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта.
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Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
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