Экономика
РИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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Армия и оружие
Британские военные корабли вновь начнут сопровождать суда в Ормузском проливе
Корабли ВМС Великобритании вновь начнут сопровождать британские торговые суда, следующие через Ормузский пролив.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»
Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Армия и оружие
СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака
В столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва. Об этом в субботу, 4 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Политика
Американский куратор рассказал, какое оружие предоставят Украине в этом году
Американский куратор уточнил, что Конгресс США уже дал добро на конкретные системы вооружения.
Хоккей
Шведы возмущены дерзостью Хованова – он целовал герб России перед ними
Хованов дико отпраздновал свой гол, несколько раз поцеловав герб на груди, с восторгом катаясь взад-вперёд перед скамейкой шведов.
Футбол
«Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста
Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.
Игры
Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass
Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
Футбол
23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП
Технологии
Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку популярной операционной системы Windows 7, в том числе обновление системы безопасности.
Авто
В Сети появились фото седана BMW 7 Series новой генерации
На просторах Сети обнародованы фото седана BMW 7 Series новой генерации.
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Футбол
«Нанси» по ошибке разослал фанатам координаты кладбища вместо стадиона
Клуб отправил фанатам онлайн-карту города с набором координат, которые должны были указывать расположение стадиона "Стад Марсель Пико".
Армия и оружие
Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке
СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Наука
Определен напиток, снижающий кровяное давление
Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Авто
Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России
Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.
Футбол
ЦСКА претендует на полузащитника загребского «Динамо»
Московский ЦСКА интересуется хавбеком «Динамо» из Загреба Ловро Майером.
Экономика
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.