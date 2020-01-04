Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта судьба исков Украины и России по газу

В «Нафтогазе» рассказали, что стороны передадут в арбитраж данные о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков. Как отмечается, сделать это они должны до конца января 2020 года. Россия и Украина подписали пятилетнее соглашение по транзиту газа 30 декабря.
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В «Нафтогазе» рассказали подробности мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском08:22

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РИА Новости03:07

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Комсомольская правда04:18

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Lenta.ru03:54

В «Нафтогазе» рассказали подробности соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru03:29

«Нафтогаз» сообщил о судьбе исков к «Газпрому» после мирового соглашения

РБК05:23
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Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
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«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
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Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург

Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings рейсом Тюмень – Петербург, который совершил посадку в Перми из-за технических неполадок, вылетели по маршруту на резервном судне, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского аэропорта "Большое Савино".
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НАТО приостановил работу миссии в Ираке

Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
ТК Звезда 06:52
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«Спартак» поздравил Романцева с днем рождения

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Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
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Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

Российская газета 05:32
Спорт

WADA определило размер взноса для России на 2020 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
Ведомости 08:09
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Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого

В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
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Две девочки сбежали из балаковского детдома

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Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
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Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
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Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан в матче утешительного раунда МЧМ

Молодёжная сборная Германии по хоккею нанесла поражение с разгромным счетом национальной команде Казахстана в первом матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира 2020 года за право выступления на МЧМ-2021.
REGNUM 02 января в 06:58
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Происшествия

На Ставрополье при пожаре погибли четыре человека

"По уточненным данным, четыре человека погибли, из них один ребенок", - уточнили в ГУ МЧС.
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Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
РИА Новости 07:22
Политика

Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
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Армия и оружие

ПЗРК «Верба» сможет сбивать беспилотные аппараты и крылатые ракеты

Зенитный комплекс предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.
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С 1 января изменились правила расчета зарплаты

Оклад сотрудника может быть меньше МРОТ. Но доход сотрудника включает в себя еще надбавки и стимулирующие выплаты.
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Хоккей

Самсонов, Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» победить «Каролину»

Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов признан первой звездой матча НХЛ между "Кэпиталз" и "Каролиной Харрикейнз", в котором помог одержать победу столичному клубу, второй и третьей звездами признаны еще двое россиян - Андрей Свечников и Евгений Кузнецов.
РИА Новости 02:16
Хоккей

Поражение от «Йокерита» стало самым крупным для СКА в истории КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА проиграл «Йокериту» со счетом 0:6. Это поражение стало для петербургского клуба самым крупным в истории лиги.
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Пропущенный звонок Путина Трампу назвали фейком

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко назвал «фейком» заявление главы США Дональда Трампа о пропущенном звонке российского лидера Владимира Путина.
Lenta.ru 08:00
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Названы самые результативные способы нормализации кровяного давления

Медиками названы самые результативные способы борьбы с повышенным и пониженным давлением.
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Daily Mail: «Челси» – фаворит в борьбе за вингера «Кристал Пэлас» Заха

«Челси» лидирует в гонке за вингером «Кристал Пэлас» Вилфридом Заха.
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Политика

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
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Политика

Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани

Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
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На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
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