В «Нафтогазе» рассказали, что стороны передадут в арбитраж данные о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков. Как отмечается, сделать это они должны до конца января 2020 года. Россия и Украина подписали пятилетнее соглашение по транзиту газа 30 декабря.

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

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