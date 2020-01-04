Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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В «Нафтогазе» рассказали подробности мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском08:22

«Нафтогаз» сообщил о судьбе исков к «Газпрому» после мирового соглашения

РБК05:23

В «Нафтогазе» рассказали подробности соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru03:29

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»

Комсомольская правда04:18

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Lenta.ru03:54

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпромому»

Известия04:59

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

РИА Новости03:07
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Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у границ России

Lenta.ru 06:20
Культура

«Ирония судьбы» не помогла «Россия 1» обойти Первый канал в Новый год

Показ популярной отечественной мелодрамы «Ирония судьбы» не помог телеканалу «Россия 1» статья самым популярным телевизионным вещателем 31 декабря 2019 года.
OvideO.ru 08:33
Общество

А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» — А1 — приобрело права требования 3,2 млрд руб. долга с бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, заявил РБК представитель А1.
Ведомости 06:56
Политика

Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
РИА Новости 07:22
Происшествия

Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь

Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Lenta.ru 03:11
Армия и оружие

НАТО приостановила миссию в Ираке

Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
РЕН ТВ 06:35
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Газета.Ru вчера в 20:58
Здоровье

Рассекречен список ингредиентов, из-за которых идёт набор веса

Список составных частей продуктов, из-за которых происходит неконтролируемый набор веса, обнародован в сети, сообщает DEITA.
Deita.ru 04:22
Энергетика

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Коммерсантъ 07:40
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Lenta.ru вчера в 13:52
Спорт

Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Lenta.ru 07:17
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Происшествия

Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург

РИА Новости 07:49
Игры

Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass

Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
Игромания.ру 06:18
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

Ревизор.ру 02 января в 07:52
Армия и оружие

В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Lenta.ru 07:32
Хоккей

Полуфинал МЧМ-2020 Россия — Швеция покажет Первый канал

Сегодня, 4 января, пройдет полуфинальный матч между сборными России и Швеции в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Реальное время 02:25
Политика

Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой»

Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:53
Хоккей

Поражение от «Йокерита» стало самым крупным для СКА в истории КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА проиграл «Йокериту» со счетом 0:6. Это поражение стало для петербургского клуба самым крупным в истории лиги.
Sportbox.RU 07:14
Общество

Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией

Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.
Московский Комсомолец вчера в 06:29
Армия и оружие

ПЗРК «Верба» сможет сбивать беспилотные аппараты и крылатые ракеты

Зенитный комплекс предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.
Российская газета 05:22
Политика

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
RT на русском 07:44
Здоровье

Врачи получат выплаты за раннее выявление онкозаболеваний

Врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты с 1 января 2020 года, передает телеканал "Якутия 24".
Якутия 24 02 января в 00:00
Спорт

Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
Вести.Ru 04:46
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru вчера в 09:08
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

РИА Новости 01 января в 00:45
Общество

WSJ узнала об участии экс-спецназовца США в организации побега Гона

Собеседники WSJ рассказали, что побег готовился в течение нескольких месяцев, а непосредственное участие в нем принял бывший американский «зеленый берет» Майкл Тэйлор, работающий на частную компанию, которая специализируется на вопросах безопасности.
РБК 03:49
Теннис

Медведев и Хачанов принесли России победу над Италией на ATP Cup

РБК вчера в 10:27
Кино

Актриса Ирина Старшенбаум рассказала о съемках «Вторжения»

Культуромания 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
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