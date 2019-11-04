Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

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