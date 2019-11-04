Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
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«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

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Новые исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» содержат пересмотр транзитного тарифа

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Эхо Москвы14:30

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