Энергетика
РБК«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
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Общество
«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
РИА Новости 06:42
Армия и оружие
В США назвали Россию «самой реальной военной угрозой»
Россия оценивается как «самая реальная военная угроза» для США, а также «для американских интересов в Европе».
Телеканал 360° 02 ноября в 19:05
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском 09:44
Игры
Пять больших консольных игр, что доберутся до PC
В 2019 году случилось странное — было объявлено о том, что некоторые именитые консольные эксклюзивы все-таки доберутся до PC в ближайшем будущем, и именно о них мы и поговорим.
ИА Вебург вчера в 08:00
Игры
Компания Blizzard продемонстрировала трейлер геймплея Diablo IV
На фестивале BlizzCon 2019 компания Blizzard Entertainment представила трейлер геймплея Diablo IV.
ИнфоСМИ 13:05
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Футбол
Роналду поддержал получившего травму Андре Гомеша
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал полузащитника «Эвертона» и партнера по сборной Португалии Андре Гомеша.
Sports.ru 16:08
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с якобы поездкой депутата ГД в Донбасс
Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с якобы поездкой депутата Госдумы и председателя партии "Родина" в Донбасс, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте министерства.
РИА Новости 15:49
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости 14:51
Культура
Опубликованы названия кинокомпаний, не вернувших миллионы государству
Министерство культуры РФ опубликовало список компаний, получивших господдержку, но не вернувших средства в казну.
Piter.tv 11:14
Футбол
Барри возобновил игровую карьеру в 38 лет
«Вест Бромвич» был последним клубом в карьере Барри, но не продлил соглашение с игроком, который в апреле перенес операцию на колене.
Матч ТВ 07:54
Гаджеты
Раскрыты очередные характеристики смартфона Xiaomi Mi Note 10
UfacityNews.ru 15:12
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел Boeing 737, летевший из Германии
Самолет Boeing 737, летевший из Франкфурта в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
Российская газета 09:46
Армия и оружие
Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.
Lenta.ru вчера в 14:22
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Политика
Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»
Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Политика
Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ
Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
Народные новости вчера в 23:06
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 02 ноября в 17:33
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Общество
В Барселоне проходит акция протеста из-за визита короля Испании
В Барселоне начались акции протеста из-за визита в город короля Испании Филиппа VI, сообщает El Pais.
REGNUM 15:50
Космос
Грузовой корабль Cygnus прибыл к МКС
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября ракета-носитель «Антарес» с кораблём Cygnus стартовала с площадки NASA «Уоллопс».
REGNUM 03:40
Наука
Признаки менопаузы нашли у азиатских слонов
МедиаПоток вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Футбол
Бэйл настаивает на переходе в китайский клуб в январе
По информации источника, валлиец желает покинуть мадридский клуб в январе и настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения от китайских команд.
Матч ТВ 09:16
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41