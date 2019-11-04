Энергетика
РБК«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о сути нового иска компании к «Газпрому».
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Авто
Европейскую версию Renault Duster в России сменит индийская
Общество
Гороскоп на 4 ноября: звезды рассказали, что возбуждает Скорпионов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Футбол
Сердар Азмун: надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы
Иранский нападающий футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Сердар Амзун надеется ещё долго продолжать свою карьеру в команде.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о маршруте патрулирования в провинции Алеппо
Подписанный двумя лидерами меморандум подразумевает отвод курдских формирований на 30 километров от сирийско-турецкой границы, ввод на сирийскую сторону российской военной полиции и сирийской погранслужбы, после чего начинается совместное патрулирование.
Кино
Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли
Съемки третьего фильма «Фантастические твари» перенесли на весну следующего года, сообщило издание Deadline.
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
Экономика
Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты
Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Культура
Гуанмин жибао (Китай): Лу Синь и русская литература (Гуанмин жибао)
Начиная с современности, многие китайские писатели находились под влиянием русской и советской литературы, но особенного внимания заслуживает ее связь с китайским писателем Лу Синем.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
Здоровье
Эксперты назвали симптомы появления камней в желчном пузыре
Эксперты назвали симптомы появления камней в желчном пузыре.
Недвижимость
Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке
Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Политика
В Совфеде отреагировали на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Ранее МИД Украины направил России ноту с требованием вернуть украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.
Космос
Астрономы обнаружили новый класс крошечных черных дыр
Информационный портал CNET сообщил, что группа астрономов из Университета штата Огайо предложила новый метод обнаружения черных дыр, который предполагает, что существует целая популяция таких астрономических объектов.
Общество
Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
Фигурное катание
Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной
Культура
Опубликованы названия кинокомпаний, не вернувших миллионы государству
Министерство культуры РФ опубликовало список компаний, получивших господдержку, но не вернувших средства в казну.
Гаджеты