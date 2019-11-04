Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о сути нового иска компании к «Газпрому».

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о маршруте патрулирования в провинции Алеппо Подписанный двумя лидерами меморандум подразумевает отвод курдских формирований на 30 километров от сирийско-турецкой границы, ввод на сирийскую сторону российской военной полиции и сирийской погранслужбы, после чего начинается совместное патрулирование.

Политика Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2» Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Политика Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Политика В Совфеде отреагировали на призыв Украины вернуть задержанные корабли Ранее МИД Украины направил России ноту с требованием вернуть украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.

Автоспорт Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.

Космос Астрономы обнаружили новый класс крошечных черных дыр Информационный портал CNET сообщил, что группа астрономов из Университета штата Огайо предложила новый метод обнаружения черных дыр, который предполагает, что существует целая популяция таких астрономических объектов.

Общество Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями 25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.