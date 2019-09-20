Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет
Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
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Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $
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