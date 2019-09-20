«Нафтогаз Украины» рассчитал стоимость транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

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