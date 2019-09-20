Энергетика
РБК«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед
«Нафтогаз Украины» рассчитал стоимость транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $
Комсомольская правдавчера в 13:05
Нафтогаз отчаянно пытается ставить условия Газпрому – в Киеве раскрыли прайс-лист на аренду ГТС
Новостной фронтвчера в 11:53
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева посвятила мужу лирическую композицию
OAnews вчера в 02:48
Здоровье
Центр медицинской радиологии в Димитровграде принял первых пациентов
Ульяновская правда вчера в 07:17
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Политика
Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США
Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.
Газета.Ru вчера в 18:09
Происшествия
Якутский шаман записал первое обращение к сторонникам после задержания
Шаман из Якутии Александр Габышев, который направлялся из Бурятии в Москву пешком с целью «изгнать» из Кремля Владимира Путина, записал на видео обращение к сторонникам.
News.ru вчера в 09:11
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Гаджеты
Samsung агитирует всех скорее переходить на EUV-литографию
Источник изображения: Samsung Корпорация Intel тоже не скрывает, что будет внедрять EUV-литографию в рамках 7-нм технологии, но пока говорит только о первом поколении 7-нм техпроцесса, который она освоит в 2021 году при производстве графического процессора.
3DNews вчера в 09:43
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Армия и оружие
Минобороны получило первую партию защищенных ноутбуков
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") поставил в Вооруженные силы защищенные ноутбуки, предназначенные для автоматизации сбора и обработки данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
РИА Новости вчера в 07:36
Политика
В Белом доме заявили, что часть России оккупирована Украиной
Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости вчера в 15:01
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Политика
Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Политика
На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек
РИА Новости вчера в 21:38
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК вчера в 10:35
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Наука
Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru вчера в 17:28
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru вчера в 07:22
Футбол
РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ
Профиль вчера в 14:42
Футбол
Вальверде не уверен, что Месси сыграет против «Гранады»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Гранадой» в рамках 5-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ вчера в 20:54
Наука
Ученые выпустили 5 тысяч генетически модифицированных комаров
Ученые выпустили 5 тысяч генетически модифицированных комаров на западе Буркина-Фасо в дикую природу в попытке сдержать распространение малярии.
Радио Маяк 18 сентября в 10:34
Политика
Вашингтон прокомментировал возможную связь Гуайдо с наркоторговцами
Заместитель помощника государственного секретаря США Кэрри Филипетти на встрече с журналистами заявила, что в Белом доме спокойно отнеслись к появлению слухов о возможной связи оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо с колумбийским наркокортелем.
Московский Комсомолец 19 сентября в 18:39
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Игры
В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра
В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.
REGNUM вчера в 05:46
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Культура
В Москве открылась необычная выставка Никаса Сафронова
Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" была открыта вечером 19 сентября в Государственном музее современной истории России.
Molnet.ru вчера в 06:25
Космос
Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину
На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
РЕН ТВ 17 сентября в 20:56
Кино
Российские власти будут финансировать сериалы для Netflix и HBO
Российские власти начнут компенсировать часть затрат на съемки в России фильмов и сериалов для интернет-платформ, таких как Netflix и HBO.
Дождь вчера в 12:55
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy 2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья в тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57