Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа

«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании. Цена на транзит сырья будет зависеть от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.
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На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу

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