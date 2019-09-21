«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании. Цена на транзит сырья будет зависеть от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.

«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа

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