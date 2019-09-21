Энергетика
Lenta.ru«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании. Цена на транзит сырья будет зависеть от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.
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Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $
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