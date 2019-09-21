с чего всё началось

После переговоров Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома". Переговоры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Гаджеты Смартфон Huawei Mate 30 Pro рассекретили накануне анонса Профильное издание Slashleaks поделилось фотографиями официального рекламного буклета смартфона Huawei Mate 30 Pro, который будет представлен уже завтра.

Космос Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.

Политика Трамп счел действия США на Украине бессмысленными Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.

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Армия и оружие ОТРК «Искандер-М» показали в деле ОТРК «Искандер-М» предназначен для ликвидации вражеских средств ПВО/ПРО, а также для прикрытия важных объектов.

Армия и оружие В Госдуме оценили решение Трампа по военным на Ближнем Востоке Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.

Футбол Эксперты верят в победу «Интера» в «Миланском дерби» Ну что, четвертый тур Серии А дарит нам незабываемое «Миланское дерби». Естественно, что данный поединок является центральным матчем тура.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Спорт WADA отреагировало на слухи о подделке данных в московской лаборатории Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.

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Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

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Происшествия Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

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Происшествия Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил агентству ТАСС, что два сотрудника Росгвардии покончили с собой за один день.

Происшествия Павла Устинова освободили из СИЗО Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве.

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Здоровье В Калининградской поликлинике появилась опция «просто спросить» По словам представителей регионального Минздрава, электронная очередь появилась в больнице в рамках проекта «Бережливая поликлиника», а нестандартную опцию решили добавить совсем недавно в связи с запросом пациентов.

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