Энергетика
Lenta.ru«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании. Цена на транзит сырья будет зависеть от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.
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Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $
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Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
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«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
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Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
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Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
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Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до четырех
Число погибших в результате тропического шторма «Имельда», обрушившегося на американский штат Техас, возросло до четырех человек.
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Газета.Ru вчера в 15:27
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В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов
Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.
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Замковой стал финалистом ЧМ по боксу
Ранее сообщалось, что Гаджимагомедов вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 91 кг.
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Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
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Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 00:44
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РФ допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении
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Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
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