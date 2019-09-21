Энергетика

ВедомостиВедомости«Нафтогаз» рассчитал новые тарифы на транзит российского газа

В текущем году Россия платит $2,61 за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость. В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза.
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«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

РБК20 сентября в 23:39

Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа

РИА Новости21 сентября в 10:16

«Нафтогаз» обнародовал тариф на транзит газа при прокачке 60-90 млрд кубов

REGNUM21 сентября в 04:33

На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу

RT на русском21 сентября в 06:02

Новый контракт: «Газпрому» предлагают заплатить за будущий отказ от Украины

Евразия Daily13:21

Нафтогаз озвучил тарифы для Газпрома по новому договору о транзите газа

Взгляд.ру20 сентября в 12:28

Киев готов предложить «Газпрому» тариф на транзит газа в пределах $2,56-3,21

ТАСС20 сентября в 12:13
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