Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
После переговоров глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома". Переговоры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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с чего всё началось
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.Телеканал 360°21 сентября в 02:32
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Новый контракт: «Газпрому» предлагают заплатить за будущий отказ от Украины
Евразия Dailyвчера в 13:21
На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу
RT на русском21 сентября в 06:02
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Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
Титов увидел угрозу амнистии капиталов в изъятии ФСБ декларации
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил возмущение по поводу действий ФСБ с декларацией об амнистии капитала совладельца порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Gazeta.SPb 01:48
Происшествия
Экс-главу полиции Армении обнаружили мертвым близ Еревана
В селе близ Еревана обнаружили тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна.
Газета.Ru 02:36
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Путешествия
Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.
Известия вчера в 22:01
Политика
Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
RT на русском вчера в 05:45
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ 22 сентября в 18:10
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Происшествия
Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек
В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 24 сентября произошла авария с погибшим, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
АН Между строк 02:19
Политика
Председатель Мосгордумы рассказал, сколько зарабатывают депутаты
Заработная плата депутата Мосгордумы составляет около 200 тысяч рублей, рассказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников в эфире радиостанции "Вести FM".
РИА Новости 03:15
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Энергетика
На конференцию «Нефть и газ Сахалина» приехали специалисты из 20 стран
Деловая программа Нефти и газа Сахалина всегда сосредоточена на важнейших задачах, стоящих в настоящий момент перед нефтегазовой отраслью Дальнего Востока и России в целом.
АСТВ вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная «развела» Евгения Петросяна на полмиллиона рублей
Экспресс газета 22 сентября в 07:27
Экономика
Пермские депутаты отменили ЕНВД
Гордума отменила ЕНВД, обсуждения по вопросу не было, депутаты проголосовали без режима вопросов и обсуждения.
Местное время (г. Пермь) 04:05
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Общество
Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут 13 октября
Депутаты гордумы Екатеринбурга во вторник проголосовали за проведение опроса о месте строительства храма 13 октября, сообщил корреспондент "Интерфакса" из думы.
Интерфакс 02:40
Происшествия
Житель Саратова сознался в убийстве своей подруги
Студент из Саратова сообщил, что не хотел насладиться убийством, он просто собирался убить девушку.
RuNews24.ru вчера в 09:23
Кино
Состоялась премьера сериала компании Netflix «Преступник»
Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о начале трансляции сериала «Преступник».
REGNUM 21 сентября в 05:11
Здоровье
Диетологи назвали продукты, замедляющие старение
ТК Звезда вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Политика
Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
BFM.ru 21 сентября в 10:11
Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru вчера в 05:37