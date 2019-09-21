с чего всё началось

После переговоров глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома". Переговоры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

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Политика В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Путешествия Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.

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Происшествия Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 24 сентября произошла авария с погибшим, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

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