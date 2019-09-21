Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

После переговоров глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома". Переговоры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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Как сообщил «Интерфакс»
 со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.
Телеканал 360°21 сентября в 02:32

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Новый контракт: «Газпрому» предлагают заплатить за будущий отказ от Украины

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«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

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RT на русском21 сентября в 06:02

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URA.Ru21 сентября в 01:20

Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа

РИА Новости21 сентября в 10:16
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