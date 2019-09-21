с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы. Известно, что в 2019 году тариф на транзит газа составил более 2,5 доллара за тысячу кубометров топлива с учётом налога на добавленную стоимость.

Гаджеты Caviar представила новую люксовую линейку iPhone 11 Pro Компания люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar из России объявила о продаже новой линейки смартфонов iPhone 11 Pro.

Общество Уральский театр оштрафовали за неготовность к ядерной войне Как оказалось, учреждение было включено в список предприятий, которые должны работать в случае войны или атомного взрыва "А мы даже про это и не знали, нас не поставили в известность", — написал Коляда.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.

Политика Сенцов согласился пожать руку Путину при одном условии Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов согласился пожать руку президенту России Владимиру Путину, но при одном условии.

Политика Суд ЕС отменил санкции против Януковича Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 года.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Шоу-бизнес Беременная сделала УЗИ и увидела на снимке ангела-хранителя Пара из Англии, рассматривая снимок с УЗИ заметила лицо и руку человека, указывающую на их будущего ребёнка.

Политика На штурм «Зоны 51» собрались несколько тысяч человек Еще два человека были задержаны в машине ночью на территории базы.

Общество Лидер группы Space подал в суд на Киркорова Лидер группы Space Дидье Маруани подал иск о защите чести и достоинства в суд к Филиппу Киркорову.

Общество Киселев признал ошибки в сюжетах его телепрограммы Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев заявил, что в сюжетах передачи были ошибки, и извинился за них, передает РИА Новости.

Политика Кэмерон вспомнил, как Джонсон признался, что не верит в Brexit Британский Верховный суд рассматривает дело о законности приостановки работы парламента до середины октября, который инициировал премьер Борис Джонсон.

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Происшествия Бывший глава полиции Армении найден мертвым Неподалеку от Еревана найдено тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы, сообщила в Facebook пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян во вторник, 24 сентября.

Экономика Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.

Экономика Вывод экономики из тени оказался опасным для России По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.

Экономика Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2% Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Происшествия В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста Александра Поздеева. Об этом сообщает Ura.ru, где и работает Поздеев.

Армия и оружие Минобороны показало на видео первый запуск крылатой ракеты Х-35 «Уран» Министерство обороны России показало видеоролик первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», проходящего модернизацию.

Футбол «Ювентус» подарил Шварценеггеру футболку клуба Официальные представители «Ювентуса» вручили памятную футболку актеру Арнольду Шварценеггеру, сообщает Instagram клуба.