Энергетика

ВедомостиВедомости«Нафтогаз» рассчитал новые тарифы на транзит российского газа

В текущем году Россия платит $2,61 за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость. В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза.
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Как сообщил «Интерфакс»
 со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.
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РИА Новости21 сентября в 10:16

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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:11, Вашингтон
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