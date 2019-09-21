с чего всё началось

В текущем году Россия платит $2,61 за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость. В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза.

Происшествия Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия» Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».

Политика Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США Группа лиц планировала вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН, отметил политик во вторник, 24 сентября.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.

Политика Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.

Финансы Курс евро опустился до 70 рублей В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.

Хоккей «Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.

Армия и оружие Минобороны показало на видео первый запуск крылатой ракеты Х-35 «Уран» Министерство обороны России показало видеоролик первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», проходящего модернизацию.

Шоу-бизнес Беременная сделала УЗИ и увидела на снимке ангела-хранителя Пара из Англии, рассматривая снимок с УЗИ заметила лицо и руку человека, указывающую на их будущего ребёнка.

Политика Кэмерон вспомнил, как Джонсон признался, что не верит в Brexit Британский Верховный суд рассматривает дело о законности приостановки работы парламента до середины октября, который инициировал премьер Борис Джонсон.

Происшествия Заказчика кражи в доме Михаила Круга расстроила гибель певца Лидер банды «Тверские волки» Александр Костенко, заказавший кражу в доме Михаила Круга, переживал из-за гибели певца.

Происшествия Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 24 сентября произошла авария с погибшим, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Политика Украина отказалась от участия в ПАСЕ Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения туда России.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Технологии В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.

Политика На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.

Здоровье Минздрав: «Зарплата медработников в Сатке соответствует нагрузке» «При разборе обеих ситуаций вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Футбол СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.

Общество С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".

Происшествия Сергей Гармаш экстренно госпитализирован Актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован в Новочеркасске, сообщил телеграм-канал 112.

Шоу-бизнес Врачей Заворотнюк пытались подкупить за миллион рублей Медицинский персонал частной клиники, в которой лежит российская актриса Анастасия Заворотнюк, регулярно пытаются подкупить.

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