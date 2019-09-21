Энергетика
Ведомости«Нафтогаз» рассчитал новые тарифы на транзит российского газа
В текущем году Россия платит $2,61 за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость. В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза.
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с чего всё началось
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.Телеканал 360°21 сентября в 02:32
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Новый контракт: «Газпрому» предлагают заплатить за будущий отказ от Украины
Евразия Dailyвчера в 13:21
На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу
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